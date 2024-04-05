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Одесситов спросили, что они знают о НАТО — ответы разделились

5 апреля 2024 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
День создания НАТО: что одесситы знают об альянсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Ковальчук Виктор/УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В этом году 4 апреля Североатлантическому оборонному альянсу исполняется 75 лет. Самый мощный военный союз был создан в 1949 году в Вашингтоне. Долгие годы аббревиатурой НАТО пугали украинцев, рассказывали чушь и объясняли, что нам туда не нужно. Сегодня же, когда Россия пытается уничтожить украинскую идентичность, именно этот альянс оказывает нашей стране не только поддержку, но и помощь, в том числе военную.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, что такое НАТО.

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Некоторые страны НАТО в феврале 2022 года стали на сторону Украины в борьбе против российского нашествия. И хотя о гарантированном членстве говорить рано, большинство одесситов считают, что альянс сильно помогает нашей стране.

"НАТО — это организация, которая помогает нашей стране. Это альянс. Я считаю, что Украине обязательно нужно вступить в НАТО", — говорит Дебора.

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Дебора поддерживает вступление в НАТО. Фото: Новини.LIVE

Но все же горожане надеются, что Украина вступит в альянс. В частности, Ольга считает, что это единственный способ обезопасить себя в будущем от РФ.

"НАТО — это союз стран, которые хотят себя защитить. И Украине нужно обязательно стать его членом, иначе мы не защищены от нашего соседа", — добавляет Ольга.

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Ольга за военный альянс с Западом. Фото: Новини.LIVE

Также женщину поддерживает и Наталья, которая считает, что членство в Североатлантическом альянсе — залог безопасности и шанс на выживание.

"Это военный альянс, но полностью не знаю. Я считаю, что Украине нужно вступить в него, потому что это наша безопасность. Россия никуда не денется, а нам нужно жить. Сейчас это наше выживание", — поддерживает Наталья.

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Наталья испытывает в будущем опасность от РФ. Фото: Новини.LIVE

Украина без НАТО

Но далеко не все одесситы уверены, что Украина в будущем должна быть в составе этой организации. Ведь в течение двух лет войны их поддержка ослабевает, а сам альянс не хочет провоцировать "лишнюю эскалацию".

"НАТО — это североатлантический альянс. Я раньше думала, что Украине нужно вступить в него, а сейчас у них довольно странная позиция. Но несмотря на это, нам нужны союзники в войне", — отмечает Ирина.

НАТО 75 - знающие одесситы о североатлантическом альянсе - фото 4
Ирина сомневается в решительной позиции альянса. Фото: Новини.LIVE

В то же время Екатерина считает, что Украине вообще не нужны никакие военные союзы, потому что они не закончат войну. А это сейчас главное.

"НАТО знаю, но не знаю, нужно ли нам вступать туда. Я бы хотела, чтобы в Украине закончилась война, только чтобы не гибли люди", — заключает Екатерина.

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Екатерина мечтает о мире в Украине. Фото: Новини.LIVE

75 лет назад НАТО была основана для достижения стабильности и безопасности во всем мире. Однако всегда была и другая сторона — в 1949 году это был стремительно распространявшийся на запад Советский Союз, а сейчас его потомок — Россия, которая до сих пор мечтает о завоевании планеты. За все время существования альянса он не участвовал и не был организатором войны. Чего не скажешь о РФ.

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