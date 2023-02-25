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"Навіки в строю": на Соборній площі запалили лампадки в пам’ять полеглих військових з Одеси

25 лютого 2023 13:25
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Одесити вшанували пам'ять полеглих воїнів 126 окремої бригади ТРО та всіх жертв війти
На площі розташували фотокуби з інформацією та світлинами героїв
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Одеса вшановує пам’ять героїв, які добровільно пішли на захист Батьківщини, але полягли у важких боях на півдні України. Військові 126 окремої бригади ТрО організували все, щоб героїв знали в обличчя.   

Вшанувати пам’ять героїв прийшла фотокореспондентка Новини.LIVE

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"Захід присвячений річниці повномасштабного вторгнення. В пам’ять полеглим побратимам, які  віддали найцінніше, що є — життя. Суспільство має знати посмертно своїх героїв. Бо люди бачать в мережах, що хтось загинув. Коли це стосується когось, то тоді цей допис потрапляє в мережі. Ми робимо все можливе, щоб герої не вмирали, а вони не вмирають поки ми про них пам’ятаємо", — Керівник служби турботи 126 окремої бригади ТРО ЗСУ Віталій Гілевич.  

На інформаційних кубах фото наших земляків, які майже всі загинули в боях в Миколаївщині та Херсонщині.

Їх близько 30. Але є родичі загиблих, які не хотіли, щоб фото полеглих воїнів поширювалися.

Серед фото тридцятьох земляків розташували світлину Костянтина Рудого. На відкритті меморіальної виставки прийшла бабуся воїна Анна Яківна. За словами жінки, Костя навчався в Одеському національному морському університеті, втім планував перевестись. Корективи внесла війна і він пішов в територіальну оборону Одеси. 

"Коли була комісія, йому сказали, що ти ще молодий хлопець, а він: "Ні, піду і все". Я згодом лише дізналася що вони були в Чорнобаївці. 9-го грудня вони поїхали в Херсон, де не було зв’язку", — зі слізьми згадує Анна Яківна.    

Хлопець ніколи не вдавався в подробиці, аби не травмувати рідних. Тоді ж в грудні матері воїна зателефонував командир бригади із сумною звісткою. 

  

"Його знайшли 16 грудня. Його нема, я знаю, що він герой. Його ж не повісткою піймали, а сам пішов захищати Україну", — сказала Анна.

Згадати полеглих українських воїнів прийшли військові не лише з Одеської бригади.

Військовослужбовець Роман каже, що не знав особисто нікого, проте всі вони заслуговують на шану та повагу. 

"Я прийшов віддати шану всім загиблим нашої 126 бригади. Хочу висловити подяку всім військовослужбовцям, які боронять Україну в ТРО, ЗСУ, ВМС та інших. Вони віддали найцінніше. Я нікого не знав особисто, але 100% складу цієї бригади пішли до війська добровільно за покликом серця", — військовий. 

Запалювання свічок на цій же локації пройде ввечері о 20:00. Доєднатися до акції та дізнатись, хто поклав своє життя за нашу безпеку може кожен охочий. 

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