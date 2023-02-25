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"Навеки в строю": на Соборной площади зажгли лампадки в память павших военных из Одессы

25 февраля 2023 13:25
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Одесситы почтили память павших воинов 126-й отдельной бригады ТРО и всех жертв войны
На площади разместили фотокубы с информацией и фотографиями героев
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Одесса чтит память героев, добровольно ушедших на защиту Родины, но павших в тяжелых боях на юге Украины. Военные отдельной бригады ТРО организовали все, чтобы героев знали в лицо.

Почтить память героев пришла фотокорреспондент Новии.LIVE.

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"Мероприятие посвящено годовщине полномасштабного вторжения. В память павшим собратьям, отдавшим самое ценное, что есть — жизнь. Общество должно знать посмертно своих героев. Потому что люди видят в погибших сетях. Когда это касается кого-то, то тогда это сообщение попадает в сети. Мы делаем все возможное, чтобы герои не умирали, а они не умирают, пока мы о них помним", — Руководитель службы заботы 126 отдельной бригады ТРО ВСУ Виталий Гилевич.

На информационных кубах фото наших земляков, почти все погибших в боях в Николаевской и Херсонской областях. Их около 30. Но есть родственники погибших, которые не хотели, чтобы фото павших воинов распространялись.

Среди фото тридцати земляков разместили фотографию Константина Рыжего. На открытии мемориальной выставки пришла старушка воина Анна Яковлевна. По словам женщины, Костя учился в Одесском национальном морском университете, впрочем, планировал перевестись. Коррективы внесла война, и он пошел в территориальную оборону Одессы.

"Когда была комиссия, ему сказали, что ты еще молодой парень, а он: "Нет, пойду и все", — со слезами вспоминает Анна Яковлевна.

Парень никогда не вдавался в подробности, чтобы не травмировать родных. Тогда же в декабре матери воина позвонил по телефону командир бригады с печальным известием.

"Его нашли 16 декабря. Его нет, я знаю, что он герой. Его ведь не повесткой поймали, а сам пошел защищать Украину", — сказала Анна.

Вспомнить павших украинских воинов пришли военные не только из Одесской бригады. Военнослужащий Роман говорит, что не знал лично никого, однако все они заслуживают уважения и уважения.

"Я пришел отдать почтение всем погибшим нашей 126 бригады. Хочу выразить благодарность всем военнослужащим, которые защищают Украину в ТРО, ВСУ, ВМС и других. Они отдали самое ценное. Я никого не знал лично, но 100% состава этой бригады пошли в армию добровольно за призывом сердца", — военный.

Зажигание свечей на этой же локации пройдет вечером в 20:00. Присоединиться к акции и узнать, кто положил свою жизнь за нашу безопасность, может каждый желающий.

 

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