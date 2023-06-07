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Нажилась на консервах: на Одещині судитимуть підприємицю

7 червня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Нажилась на консервах: на Одещині судитимуть підприємицю
Затримання підприємиці. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру підприємиці з Чорноморська. Вона підозрюється у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Згідно з досудовим розслідуванням, у рамках програми "Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" підозрювана поставила Чорноморській міськраді продовольчі товари тривалого зберігання неналежної якості на суму 1,3 млн грн. Виявилося, що ці товари були придбані у невідомого виробника.

Браковані м’ясні консерви.Фото: Одеська обласна прокуратура
Браковані м’ясні консерви.Фото: Одеська обласна прокуратура

Конкретно йшлося про постачання 28,8 тисячі банок консервованого м'яса свинини з горохом для роздачі населенню під час надзвичайних ситуацій в регіоні. Однак технічні характеристики цих консервів не відповідали вимогам стандартів ДСТУ та іншим вимогам, які регулюють обіг харчових продуктів. Товар не мав відповідного маркування, інформації про "дату виробництва", "дату придатності" та "вміст". Це призвело до неможливості продажу консервів на внутрішньому ринку України, і вони будуть піддані утилізації.

Нагадаємо, начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради підозрюється в організації схеми "відкатів". За даними ЗМІ, може йтись про голову управління освіти Лілію Алексейчук. Їй та керівнику підприємства-підрядника обрано запобіжний захід.

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