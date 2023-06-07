Нажилась на консервах: в Одесской области будут судить предпринимательницу

Задержание предпринимателя. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении предпринимателю из Черноморска. Она подозревается в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Согласно досудебному расследованию, в рамках программы "О создании материального резерва для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" подозреваемая поставила Черноморскому горсовету продовольственные товары длительного хранения ненадлежащего качества на сумму 1,3 млн грн. Оказалось, что эти продукты были приобретены у неизвестного производителя.

Бракованные мясные консервы. Фото: Одесская областная прокуратура

Конкретно речь шла о поставках 28,8 тысячи банок консервированного мяса свинины с горохом для раздачи населению во время чрезвычайных ситуаций в регионе. Однако технические характеристики этих консервов не отвечали требованиям стандартов ДСТУ и другим требованиям, регулирующим оборот пищевых продуктов. Товар не имел соответствующей маркировки, информации о "дате производства", "дате годности" и "содержимом". Это привело к невозможности продажи консервов на внутреннем рынке Украины, и они будут подвергнуты утилизации.

Напомним, начальница одного из управлений Черноморского горсовета, который также является депутатом VIII созыва Одесского райсовета, подозревается в организации схемы "откатов". По данным СМИ, речь может идти о главе управления образования Лилии Алексейчук. Ей и руководителю предприятия-подрядчика избрана мера пресечения.