Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Наживалися на ЗСУ — в Одесі судитимуть топ-чиновників мерії arrow

Наживалися на ЗСУ — в Одесі судитимуть топ-чиновників мерії

20 листопада 2024 16:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі директор департаменту крав гроші у ЗСУ
Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: СБУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

До суду скерували обвинувальний акт щодо керівника одного з департаментів Одеської міськради та його заступника. За даними слідства, вони розкрадали гроші, виділені на оборону. 

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Бюро економічної безпеки у вівторок, 20 листопада. 

Читайте також:

Крали у військових

Слідство вважає, що посадовці, виконуючи заявки військових частин, закупали у приватних фірм тактичну амуніцію й одяг за завищеними цінами. Загалом вони уклали 11 договорів на загальну суму 8,8 млн грн. При цьому, наприклад, взуття купували за ціною вдвічі вищою за ринкову, а тактичні окуляри — втричі. Так само чиновники переплачували за тактичні костюми, камуфльовані футболки, наколінники та налокітники. 

Також заступник керівника вносив до накладних неправдиві дані про отримання товару, якого насправді не існувало. Загалом через дії посадовців бюджет втратив 3,9 млн грн.

За даними Новини. LIVE, йдеться про нині відсторонених від роботи директора департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова та його заступника Юрія Савченка.

Що загрожує чиновникам

Віктора Кузнєцова і Юрія Савченка судитимуть за зловживання службовим становищем і службове підроблення. Якщо суд визнає чиновників винними, їм загрожує до шести років ув'язнення.   

Разом із посадовцями судитимуть директора підприємства-постачальника металевих плит. Його обвинувачують у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих даних.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення у справі ексначальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. Чоловіка звинувачували у розтраті 21,5 млн грн під час закупівлі житла для військових у Харкові. Також у БЕБ вважають, що Україна втратила 300 млн грн через оборудки під час будівництва фортифікацій.

Одеса ЗСУ корупція чиновники Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:34 З'явилися перші оцінки критиків на S.T.A.L.K.E.R. 2 — що кажуть

17:34 Синоптики попереджають про небезпеку — яка погода буде завтра

17:31 Яйця по 100 грн — чому стрімко зростають ціни

17:31 У російського актора Машкова забрали квартиру в Одесі — деталі

17:28 США передають Україні новий пакет допомоги — що він включає

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:25 Детальний огляд криптовалюти Solana

17:15 Нові правила для ФОПів — за що можуть оштрафувати до 17 000 грн

17:03 Небезпека для посольств у Києві — аналітик оцінив ризики удару РФ

17:01 Львів попередили про небезпечну погоду — прогноз на завтра

16:57 Наживалися на ЗСУ — в Одесі судитимуть топ-чиновників мерії

17:34 З'явилися перші оцінки критиків на S.T.A.L.K.E.R. 2 — що кажуть

17:34 Синоптики попереджають про небезпеку — яка погода буде завтра

17:31 Яйця по 100 грн — чому стрімко зростають ціни

17:31 У російського актора Машкова забрали квартиру в Одесі — деталі

17:28 США передають Україні новий пакет допомоги — що він включає

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:25 Детальний огляд криптовалюти Solana

17:15 Нові правила для ФОПів — за що можуть оштрафувати до 17 000 грн

17:03 Небезпека для посольств у Києві — аналітик оцінив ризики удару РФ

17:01 Львів попередили про небезпечну погоду — прогноз на завтра

16:57 Наживалися на ЗСУ — в Одесі судитимуть топ-чиновників мерії

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо