В Одесі директор департаменту крав гроші у ЗСУ

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: СБУ

До суду скерували обвинувальний акт щодо керівника одного з департаментів Одеської міськради та його заступника. За даними слідства, вони розкрадали гроші, виділені на оборону.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Бюро економічної безпеки у вівторок, 20 листопада.

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Крали у військових

Слідство вважає, що посадовці, виконуючи заявки військових частин, закупали у приватних фірм тактичну амуніцію й одяг за завищеними цінами. Загалом вони уклали 11 договорів на загальну суму 8,8 млн грн. При цьому, наприклад, взуття купували за ціною вдвічі вищою за ринкову, а тактичні окуляри — втричі. Так само чиновники переплачували за тактичні костюми, камуфльовані футболки, наколінники та налокітники.

Також заступник керівника вносив до накладних неправдиві дані про отримання товару, якого насправді не існувало. Загалом через дії посадовців бюджет втратив 3,9 млн грн.

За даними Новини. LIVE, йдеться про нині відсторонених від роботи директора департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова та його заступника Юрія Савченка.

Що загрожує чиновникам

Віктора Кузнєцова і Юрія Савченка судитимуть за зловживання службовим становищем і службове підроблення. Якщо суд визнає чиновників винними, їм загрожує до шести років ув'язнення.

Разом із посадовцями судитимуть директора підприємства-постачальника металевих плит. Його обвинувачують у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих даних.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення у справі ексначальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. Чоловіка звинувачували у розтраті 21,5 млн грн під час закупівлі житла для військових у Харкові. Також у БЕБ вважають, що Україна втратила 300 млн грн через оборудки під час будівництва фортифікацій.