В Одессе директор департамента воровал деньги в ВСУ

Правоохранители задерживают подозреваемого. Фото: СБУ

В суд направили обвинительный акт в отношении руководителя одного из департаментов Одесского горсовета и его заместителя. По данным следствия, они разворовывали деньги, выделенные на оборону.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и Бюро экономической безопасности во вторник, 20 ноября.

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Воровали у военных

Следствие считает, что должностные лица, выполняя заявки воинских частей, закупали у частных фирм тактическую амуницию и одежду по завышенным ценам. Всего они заключили 11 договоров на общую сумму 8,8 млн. грн. При этом, например, обувь покупали по цене вдвое выше рыночной, а тактические очки — втрое. Также чиновники переплачивали за тактические костюмы, камуфлированные футболки, наколенники и налокотники.

Также заместитель руководителя вносил в накладные ложные данные о получении товара, которого на самом деле не существовало. В целом из-за действий должностных лиц бюджет потерял 3,9 млн грн.

По данным Новини.LIVE, речь идет об отстраненных от работы директоре департамента муниципальной безопасности Викторе Кузнецове и его заместителе Юрии Савченко.

Что угрожает чиновникам

Виктора Кузнецова и Юрия Савченко будут судить за злоупотребление служебным положением и служебный подлог. Если суд признает чиновников виновными, им грозит до шести лет заключения.

Вместе с должностными лицами будут судить директора предприятия-поставщика металлических плит. Его обвиняют во внесении в официальные документы заведомо ложных данных.

Напомним, Высший антикоррупционный суд принял решение по делу эксначальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Мужчину обвиняли в растрате 21,5 млн грн при закупке жилья для военных в Харькове. Также в БЭБ считают, что Украина потеряла 300 млн грн из-за сделок во время строительства фортификаций.