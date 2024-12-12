В Одесі держвиконавець попався на корупції

Нажився на аліментнику — в Одесі затримали держвиконавця
Працівник Державної виконавчої служби обіцяв за гроші зняти арешт з банківських рахунків боржника. Хабарника затримали "на гарячому". Тепер йому загрожує значний тюремний термін.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області та Одеській обласній прокуратурі у четвер, 12 грудня.
Вимагав хабар
Підозрюваний здійснював провадження щодо стягнення аліментів. Через борги він наклав арешт на банківські рахунки фігуранта. Коли ж той звернувся до службовця за роз'ясненнями, виконавець пообіцяв швидко розблокувати кошти за гонорар у 50 тис. грн. У разі відмови він пригрозив додатковими санкціями. Поставлений у безвихідь боржник був змушений погодитись.
Що загрожує затриманому
Виконавець призначив боржнику зустріч у середмісті, отримав гроші, повернувся на роботу й зняв арешт з рахунків. Після цього його затримали. Чоловікові повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За цей злочин передбачено позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Вирішується питання про відсторонення виконавця від посади.
Нагадаємо, поліція викрила масштабну схему поборів на "Укрзалізниці". Також у Львові суд покарав за хабар лікаря.
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