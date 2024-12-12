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Нажился на алиментщике — в Одессе задержали госисполнителя

12 декабря 2024 14:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе госисполнитель попался на коррупции
Полицейские задержали госисполнителя. Фото: Одесская прокуратура
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сотрудник Государственной исполнительной службы обещал за деньги снять арест с банковских счетов должника. Взяточника задержали "на горячем". Теперь ему грозит значительный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области и Одесской областной прокуратуре в четверг, 12 декабря.

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Подозреваемый осуществлял производство по взысканию алиментов. Из-за долгов он наложил арест на банковские счета фигуранта. Когда тот обратился к служащему за разъяснениями, исполнитель пообещал быстро разблокировать средства за гонорар в 50 тыс. грн. В случае отказа он пригрозил дополнительными санкциями. Поставленный в тупик должник был вынужден согласиться.

Что угрожает задержанному

Исполнитель назначил должнику встречу в центре города, получил деньги, вернулся на работу и снял арест со счетов. После этого его задержали. Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Решается вопрос об отстранении исполнителя от должности.

Напомним, полиция разоблачила масштабную схему поборов на "Укрзалізниці". Также во Львове суд наказал за взятку врача.

Одесса коррупция взятка полиция прокуратура Новости Одессы

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