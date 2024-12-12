В Одессе госисполнитель попался на коррупции

Полицейские задержали госисполнителя. Фото: Одесская прокуратура

Сотрудник Государственной исполнительной службы обещал за деньги снять арест с банковских счетов должника. Взяточника задержали "на горячем". Теперь ему грозит значительный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области и Одесской областной прокуратуре в четверг, 12 декабря.

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Подозреваемый осуществлял производство по взысканию алиментов. Из-за долгов он наложил арест на банковские счета фигуранта. Когда тот обратился к служащему за разъяснениями, исполнитель пообещал быстро разблокировать средства за гонорар в 50 тыс. грн. В случае отказа он пригрозил дополнительными санкциями. Поставленный в тупик должник был вынужден согласиться.

Что угрожает задержанному

Исполнитель назначил должнику встречу в центре города, получил деньги, вернулся на работу и снял арест со счетов. После этого его задержали. Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Решается вопрос об отстранении исполнителя от должности.

Напомним, полиция разоблачила масштабную схему поборов на "Укрзалізниці". Также во Львове суд наказал за взятку врача.