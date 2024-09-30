Локальні затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією сьогодні, 30 вересня

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Вранці у понеділок, 30 вересня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. На деяких ділянках та прикордонних пунктах пропуску є уповільнення руху, тому мандрівникам за кордон варто поспішити.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса — Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається на виїзді з Одеси та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Черга на цій ділянці становить понад пів кілометра, рух значно уповільнений.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Рух там утруднений. Ця ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Шлях до поромної переправи Орлівка — Ісакча наразі вільний. Але у самій Орлівці зафіксовані черги. Ця ділянка на трасі позначена жовтим кольором. Втім, затори невеликі.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає. Колір дороги на карті синій, що означає відсутність заторів.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Водіям варто враховувати ці затримки при плануванні поїздок у цьому напрямку.

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