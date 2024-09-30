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Не медлите с выездом — пробки на трассе Одесса — Рени

30 сентября 2024 12:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Локальные пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 30 сентября
Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Утром в понедельник, 30 сентября, на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. На некоторых участках и пограничных пунктах пропуска замедление движения, поэтому путешественникам за границу следует поспешить.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса — Рени

Наибольшее количество транспорта наблюдается на выезде из Одессы и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более полукилометра, движение значительно замедлено.

КПП Поланка
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Староказачье — Тудора". Движение там затруднено. Этот участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

КПП Староказачье
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Путь к паромной переправе Орловка — Исакча свободен. Но в самой Орловке зафиксированы очереди. Этот участок на трассе обозначен желтым цветом. Впрочем, пробки небольшие.

КПП Орловка
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" ситуация иная: очередей на пересечение границы с Молдовой нет. Цвет дороги на карте синий, что означает отсутствие пробок.

КПП РЕНИ
Дорога к Рени. Фото: скриншот

Водителям следует учитывать эти задержки при планировании поездок в этом направлении.

Ранее мы рассказывали, какие документы нужны студентам — участникам программы академической мобильности для выезда за границу.

Также мы писали об ограничении валютных расчетов за границей.

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