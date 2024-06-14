Погода в Одесі та області сьогодні, 14 червня

Жінка йде під дощем з парасолею. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у п'ятницю, 14 червня, знов очікуються короткочасні дощі з можливими грозами. Проте температура повітря залишатиметься комфортною — до +25 °C. Через негоду та вітер, синоптики оголосили у регіоні на сьогодні жовтий рівеань небезпеки — в області може спостерігатися навіть град.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Дощ, місцями значний. Гроза.

Вітер південно-східний, в другій половині дня північно-західний 7-12 м/с. Вдень під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +23...+25 °C.

Температура морської води +19...+21 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ. Гроза.

Вітер південно-східний, в другій половині дня північно-західний 7-12 м/с. Вдень під час грози шквал 15-20 м/с.

Місцями град.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +21...+26 °C.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 14 червня

Погода в Україні 14 червня буде переважно спекотною та задушливою. Сьогодні по всій території України переважатиме свіже комфортне повітря.

Водночас короткочасні грозові дощі охоплять більшу частину нашої території, крім сходу.

Температура повітря вдень +20...+26°С, на заході місцями +18...+20°С.

На сході та півдні вдень стовпчики термометра покажуть +27...+31°С.

У Києві — короткочасні грозові дощі, температура повітря — +22...+23°С.

Детальний прогноз погоди в Україні на 14 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.