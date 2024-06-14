Погода в Одесі та області сьогодні, 14 червня

Не ховайте парасолі — синоптики попередили про небезпечну погоду в Одесі сьогодні
В Одесі у п'ятницю, 14 червня, знов очікуються короткочасні дощі з можливими грозами. Проте температура повітря залишатиметься комфортною — до +25 °C. Через негоду та вітер, синоптики оголосили у регіоні на сьогодні жовтий рівеань небезпеки — в області може спостерігатися навіть град.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Дощ, місцями значний. Гроза.
- Вітер південно-східний, в другій половині дня північно-західний 7-12 м/с. Вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі +18...+20 °C, вдень +23...+25 °C.
- Температура морської води +19...+21 °C.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ. Гроза.
- Вітер південно-східний, в другій половині дня північно-західний 7-12 м/с. Вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
- Місцями град.
- Температура вночі +15...+20 °C, вдень +21...+26 °C.
- На автошляхах області видимість до 2 км.
Прогноз погоди в Україні 14 червня
Погода в Україні 14 червня буде переважно спекотною та задушливою. Сьогодні по всій території України переважатиме свіже комфортне повітря.
Водночас короткочасні грозові дощі охоплять більшу частину нашої території, крім сходу.
- Температура повітря вдень +20...+26°С, на заході місцями +18...+20°С.
- На сході та півдні вдень стовпчики термометра покажуть +27...+31°С.
- У Києві — короткочасні грозові дощі, температура повітря — +22...+23°С.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
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