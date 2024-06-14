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Не ховайте парасолі — синоптики попередили про небезпечну погоду в Одесі сьогодні

14 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі та області сьогодні, 14 червня
Жінка йде під дощем з парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі у п'ятницю, 14 червня, знов очікуються короткочасні дощі з можливими грозами. Проте температура повітря залишатиметься комфортною — до +25 °C. Через негоду та вітер, синоптики оголосили у регіоні на сьогодні жовтий рівеань небезпеки — в області може спостерігатися навіть град.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Дощ, місцями значний. Гроза.
  • Вітер південно-східний, в другій половині дня північно-західний 7-12 м/с. Вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі +18...+20 °C, вдень +23...+25 °C.
  • Температура морської води +19...+21 °C.
Погода в Одесі на 14 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ. Гроза.
  • Вітер південно-східний, в другій половині дня північно-західний 7-12 м/с. Вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Місцями град.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +21...+26 °C.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода в Одеській області на 14 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 14 червня

Погода в Україні 14 червня буде переважно спекотною та задушливою. Сьогодні по всій території України переважатиме свіже комфортне повітря.

Водночас короткочасні грозові дощі  охоплять більшу частину нашої території, крім сходу.

  • Температура повітря вдень +20...+26°С, на заході місцями +18...+20°С.
  • На сході та півдні вдень стовпчики термометра покажуть +27...+31°С.
  • У Києві — короткочасні грозові дощі, температура повітря — +22...+23°С.
Погода в Україна на 14 червня
Детальний прогноз погоди в Україні на 14 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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