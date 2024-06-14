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Не прячьте зонты — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе

14 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 14 июня
Женщина идет под дождем с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе в пятницу, 14 июня, снова ожидаются кратковременные дожди с возможными грозами. Тем не менее, температура воздуха будет оставаться комфортной — до +25 °C. Из-за непогоды и ветра, синоптики объявили в регионе на сегодняшний день желтый уровень опасности — в области может наблюдаться даже град.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Дождь местами значительный. Возможны грозы.
  • Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с. Днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью +18...+20 °C, днем +23...+25 °C.
  • Температура морской воды +19...+21 °C.
Погода в Одессе на 14 июня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь. Возможны грозы.
  • Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с. Днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
  • Местами град.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +21...+26 °C.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Одесской области на 14 июня.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 14 июня

Погода в Украине 14 июня будет преимущественно жаркой и удушающей. Сегодня на всей территории Украины будет преобладать свежий комфортный воздух.

В то же время, кратковременные грозовые дожди охватят большую часть нашей территории, кроме востока.

  • Температура воздуха днем +20...+26°С, на западе местами +18...+20°С.
  • На востоке и юге днем столбики термометра покажут +27...+31°С.
  • В Киеве — кратковременные грозовые дожди, температура воздуха +22...+23°С.
Погода в Украине на 14 июня.
Подробный прогноз погоды в Украине на 14 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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