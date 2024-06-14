Погода в Одессе и области сегодня, 14 июня

Не прячьте зонты — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе
В Одессе в пятницу, 14 июня, снова ожидаются кратковременные дожди с возможными грозами. Тем не менее, температура воздуха будет оставаться комфортной — до +25 °C. Из-за непогоды и ветра, синоптики объявили в регионе на сегодняшний день желтый уровень опасности — в области может наблюдаться даже град.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Дождь местами значительный. Возможны грозы.
- Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с. Днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +23...+25 °C.
- Температура морской воды +19...+21 °C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь. Возможны грозы.
- Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с. Днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
- Местами град.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +21...+26 °C.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Прогноз погоды в Украине 14 июня
Погода в Украине 14 июня будет преимущественно жаркой и удушающей. Сегодня на всей территории Украины будет преобладать свежий комфортный воздух.
В то же время, кратковременные грозовые дожди охватят большую часть нашей территории, кроме востока.
- Температура воздуха днем +20...+26°С, на западе местами +18...+20°С.
- На востоке и юге днем столбики термометра покажут +27...+31°С.
- В Киеве — кратковременные грозовые дожди, температура воздуха +22...+23°С.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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