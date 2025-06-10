Прогноз погоди на завтра, 11 червня, в Одесі - синоптики Гідрометцентру обіцяють дощі

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у середу, 11 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність, ймовірно із невеличким дощем. Вночі буде прохолодно, однак вдень північно-східний вітер зміниться теплим, південним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, є вирогідність короткочасного дощу. Вітер очікується північно-східний, вдень південний, 7-12 м/с. Повітря в темні часи доби сягатиме +15...+17 °C, однак пізніше потеплішає до +24...+26 °C. Температура морської води 11 червня прогнозується на рівні +19...+20 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

На Одеську область також очікує мінлива хмарність та короткочасний дощ із грозою. Вітер — північно-східний, вдень південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +12...+17 °C, а в світлі часи доби — від +24 °C до +29 °C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.