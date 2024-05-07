Не ховайте повербанки — багатьом одеситам відключили світло до вечора

В Одесі багатьом користувачам відключили світло через ремонтні роботи. Ілюстративне фото: EPA/UPG

Сьогодні, 7 травня, тисячі одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю відновити електропостачання у будинках містян до 19:00. Зазначимо, що час може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 — 16, 45 — 105;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;

Рівності, 88 — 195;

пров. 1-й Рівності, 90;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

пров. Рівності, 92;

Фонтанська дор., 106/37 та 40;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Айвазовського (Тимірязєва), 34.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Олександрійський провулок (пров.Волзький), 1 — 22;

Нова, 10 — 16;

Болгарська, 1 — 90;

Запорізька, 2 — 21;

Мечникова, 55 — 128;

Г.Цвєтаєва, 1 — 34;

Канатна, 43 — 84;

пров. Вознесенський, 8 — 26;

Водопровідна, 1 — 11;

пров. Високий, 1 — 20;

пров. 3й Басейний, 19 — 23а;

М’ясоїдівська, 40 — 46;

Адм.Лазарєва, 3 — 43;

Басейна, 4;

пров. 1й Басейний, 10 — 23;

пров. 2й Басейний, 2 — 18;

Прохоровська, 51 — 61;

пров.Ватманський, 1 — 6;

пров. 2й Водопровідний, 2, 4;

Халайджогло провулок (пров. Єлисаветградський), 1 — 8;

Пантелеймонівська, 5 — 34;

Середньофонтанська, 4 — 14;

2-а Лагерна, 2 — 40;

Багрицького, 9 — 71;

Малиновського, 4 — 62;

Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1 — 40;

Буковецького (В.Фігнер), 1 — 14;

Цегельнозаводська, 1 — 22;

пров.Кедровий, 1 — 17;

пл. Куликове Поле;

пров. О.Юрженка, 1 — 20;

пров.1й Водопровідний, 4 — 13;

Глиняна, 1 — 28;

Луїджі Іоріні (Кибальчича), 1 — 27;

Мармурова (С.Перовської), 1 — 30;

Республіканська, 1 — 9;

О.Тимошенка, 1 — 42;

пров.Квітковий, 1 — 38;

Б.Хмельницького, 23 — 66;

Бреуса, 7 — 43;

Веснянна, 1 — 13;

Маразліївська, 54;

Успенська, 8 — 43;

Луганська, 2 — 20;

пров. Овражний, 4 — 18.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

Миколи Боровського, 1/17/2.

Роботи до 18:30.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.