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Не ховайте повербанки — багатьом одеситам відключили світло до вечора

7 травня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Не ховайте повербанки — багатьом одеситам відключили світло до вечора
В Одесі багатьом користувачам відключили світло через ремонтні роботи. Ілюстративне фото: EPA/UPG
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 7 травня, тисячі одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю відновити електропостачання у будинках містян до 19:00. Зазначимо, що час може змінюватися залежно від виконання робіт. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:  

  • Абрикосова, 4 — 16, 45 — 105;  
  • Дубовий Гай, 2 — 57;  
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;  
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;  
  • Рівності, 88 — 195;  
  • пров. 1-й Рівності, 90;  
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29;  
  • пров. Рівності, 92;  
  • Фонтанська дор., 106/37 та 40;  
  • пров. Янтарний, 6 — 8;  
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34.  
    Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ: 

  • Олександрійський провулок (пров.Волзький), 1 — 22;  
  • Нова, 10 — 16;  
  • Болгарська, 1 — 90;  
  • Запорізька, 2 — 21;  
  • Мечникова, 55 — 128;  
  • Г.Цвєтаєва, 1 — 34;  
  • Канатна, 43 — 84;  
  • пров. Вознесенський, 8 — 26;  
  • Водопровідна, 1 — 11;  
  • пров. Високий, 1 — 20;  
  • пров. 3й Басейний, 19 — 23а;  
  • М’ясоїдівська, 40 — 46;  
  • Адм.Лазарєва, 3 — 43;  
  • Басейна, 4;  
  • пров. 1й Басейний, 10 — 23;  
  • пров. 2й Басейний, 2 — 18;  
  • Прохоровська, 51 — 61;  
  • пров.Ватманський, 1 — 6;  
  • пров. 2й Водопровідний, 2, 4;  
  • Халайджогло провулок (пров. Єлисаветградський), 1 — 8;  
  • Пантелеймонівська, 5 — 34;  
  • Середньофонтанська, 4 — 14;  
  • 2-а Лагерна, 2 — 40;  
  • Багрицького, 9 — 71;  
  • Малиновського, 4 — 62;  
  • Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1 — 40;  
  • Буковецького (В.Фігнер), 1 — 14;  
  • Цегельнозаводська, 1 — 22;  
  • пров.Кедровий, 1 — 17;  
  • пл. Куликове Поле;  
  • пров. О.Юрженка, 1 — 20;  
  • пров.1й Водопровідний, 4 — 13;  
  • Глиняна, 1 — 28;  
  • Луїджі Іоріні (Кибальчича), 1 — 27;  
  • Мармурова (С.Перовської), 1 — 30;  
  • Республіканська, 1 — 9;  
  • О.Тимошенка, 1 — 42;  
  • пров.Квітковий, 1 — 38;  
  • Б.Хмельницького, 23 — 66;  
  • Бреуса, 7 — 43;  
  • Веснянна, 1 — 13;  
  • Маразліївська, 54;  
  • Успенська, 8 — 43;  
  • Луганська, 2 — 20;  
  • пров. Овражний, 4 — 18.  
    Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:  

  • Миколи Боровського, 1/17/2.  
    Роботи до 18:30.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

комунальні послуги
Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Одеська ОДА
Новини Одеси
відключення світла

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