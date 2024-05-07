Не ховайте повербанки — багатьом одеситам відключили світло до вечора
Сьогодні, 7 травня, тисячі одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю відновити електропостачання у будинках містян до 19:00. Зазначимо, що час може змінюватися залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4 — 16, 45 — 105;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;
- Рівності, 88 — 195;
- пров. 1-й Рівності, 90;
- пров. Абрикосовий, 1 — 29;
- пров. Рівності, 92;
- Фонтанська дор., 106/37 та 40;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
- Айвазовського (Тимірязєва), 34.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Олександрійський провулок (пров.Волзький), 1 — 22;
- Нова, 10 — 16;
- Болгарська, 1 — 90;
- Запорізька, 2 — 21;
- Мечникова, 55 — 128;
- Г.Цвєтаєва, 1 — 34;
- Канатна, 43 — 84;
- пров. Вознесенський, 8 — 26;
- Водопровідна, 1 — 11;
- пров. Високий, 1 — 20;
- пров. 3й Басейний, 19 — 23а;
- М’ясоїдівська, 40 — 46;
- Адм.Лазарєва, 3 — 43;
- Басейна, 4;
- пров. 1й Басейний, 10 — 23;
- пров. 2й Басейний, 2 — 18;
- Прохоровська, 51 — 61;
- пров.Ватманський, 1 — 6;
- пров. 2й Водопровідний, 2, 4;
- Халайджогло провулок (пров. Єлисаветградський), 1 — 8;
- Пантелеймонівська, 5 — 34;
- Середньофонтанська, 4 — 14;
- 2-а Лагерна, 2 — 40;
- Багрицького, 9 — 71;
- Малиновського, 4 — 62;
- Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1 — 40;
- Буковецького (В.Фігнер), 1 — 14;
- Цегельнозаводська, 1 — 22;
- пров.Кедровий, 1 — 17;
- пл. Куликове Поле;
- пров. О.Юрженка, 1 — 20;
- пров.1й Водопровідний, 4 — 13;
- Глиняна, 1 — 28;
- Луїджі Іоріні (Кибальчича), 1 — 27;
- Мармурова (С.Перовської), 1 — 30;
- Республіканська, 1 — 9;
- О.Тимошенка, 1 — 42;
- пров.Квітковий, 1 — 38;
- Б.Хмельницького, 23 — 66;
- Бреуса, 7 — 43;
- Веснянна, 1 — 13;
- Маразліївська, 54;
- Успенська, 8 — 43;
- Луганська, 2 — 20;
- пров. Овражний, 4 — 18.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- Миколи Боровського, 1/17/2.
Роботи до 18:30.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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