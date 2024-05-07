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Не прячьте повербанки — многим одесситам отключили свет до вечера

7 мая 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Не прячьте повербанки — многим одесситам отключили свет до вечера
В Одессе многим потребителям отключили свет из-за ремонтных работ. Иллюстративное фото: EPA/UPG
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 7 мая, тысячи одесситов остались без света из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики обещают полностью возобновить электроснабжение в домах горожан к 19:00. Отметим, что время может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Южный РЭС:

  • Абрикосова, 4 — 16, 45 — 105;
  • Дубовая Роща, 2 — 57;
  • Лигинская (Макаренко), 1 — 33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40;
  • Равенства, 88 — 195;
  • пер. 1-й Равенства, 90;
  • пер. Абрикосовый, 1 — 29;
  • пер. Равенства, 92;
  • Фонтанская дор., 106/37 и 40;
  • пер. Янтарный, 6 — 8;
  • Айвазовского (Тимирезева), 34.
    Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Александрийский переулок (пер. Волжский), 1 — 22;
  • Новая, 10 — 16;
  • Болгарская, 1 — 90;
  • Запорожская, 2 — 21;
  • Мечникова, 55 — 128;
  • Г.Цветаева, 1 — 34;
  • Канатная, 43 — 84;
  • пер. Вознесенский, 8 — 26;
  • Водопроводная, 1 — 11;
  • пер. Высокий, 1 — 20;
  • пер. 3-й Бассейный, 19 — 23а;
  • Мясоедовская, 40 — 46;
  • Адм.Лазарева, 3 — 43;
  • Бассейная, 4;
  • пров. 1й Бассейный, 10 — 23;
  • пров. 2й Бассейный, 2 — 18;
  • Прохоровская, 51 — 61;
  • пер.Ватманский, 1 — 6;
  • пер. 2й Водопроводный, 2, 4;
  • Халайджогло переулок (пер. Елисаветградский), 1 — 8;
  • Пантелеймоновская, 5 — 34;
  • Среднефонтанская, 4 — 14;
  • 2-я Лагерная, 2 — 40;
  • Багрицкого, 9 — 71;
  • Малиновского, 4 — 62;
  • Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1 — 40;
  • Буковецкого (В.Фигнер), 1 — 14;
  • Кирпичнозаводская, 1 — 22;
  • пер.Кедровый, 1 — 17;
  • пл. Куликовое поле;
  • пер. А.Юрженко, 1 — 20;
  • пер.1й Водопроводный, 4 — 13;
  • Глиняная, 1 — 28;
  • Луиджи Иорине (Кибальчича), 1 — 27;
  • Мраморная (С.Перовской), 1 — 30;
  • Республиканская, 1 — 9;
  • А.Тимошенко, 1 — 42;
  • пер.Цветочный, 1 — 38;
  • Б.Хмельницкого, 23 — 66;
  • Бреуса, 7 — 43;
  • Весенняя, 1 — 13;
  • Маразлиевская, 54;
  • Успенская, 8 — 43;
  • Луганская, 2 — 20;
  • пер. Овражный, 4 — 18.
    Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • Николая Боровского, 1/17/2.
    Работы до 18:30.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.

коммунальные услуги
Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Одесская ОГА
Новости Одессы
отключения света

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