Погода в Одесі і в Одеській області сьогодні - 9 березня

Не ховайте теплий одяг — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі
Погода в Одесі сьогодні, 9 березня, на відміну від попереднього дня, буде трохи теплішою. Температура повітря становитиме +7 °С вдень і 0°С вночі. Температура морської води — +4 °С...+5°С, але вранці можливий короткочасний підйом рівня моря.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Сонячно.
- Без опадів.
- Температура вночі -1...+1 °С, вдень +5...+7 °С.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер західний, 5-10 м/с.
- Температура -2...+3 °С, вдень +4...+10°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 9 березня
Цієї суботи, 9 березня, в Україні буде суха погода з підвищеним атмосферним тиском. Температура повітря коливатиметься від +8 до +14 °C. Втім, уже наступного тижня варто очікувати збільшення кількості опадів, дощ подекуди переходитиме у мокрий сніг.
Температур повітря:
Сьогодні вдень буде прохолодно — +2...+6 °C, на заході +7...+11 °C. А в неділю, 10 березня, потепліє до +5...+10 °C, в західній частині та на Вінниччині до +7...+14 °C. Лише на сході триматиметься холодна погода з температурою повітря +2...+4 °C.
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