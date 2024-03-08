Погода в Одесі і в Одеській області сьогодні - 9 березня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 9 березня, на відміну від попереднього дня, буде трохи теплішою. Температура повітря становитиме +7 °С вдень і 0°С вночі. Температура морської води — +4 °С...+5°С, але вранці можливий короткочасний підйом рівня моря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Сонячно.

Без опадів.

Температура вночі -1...+1 °С, вдень +5...+7 °С.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура -2...+3 °С, вдень +4...+10°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 9 березня

Цієї суботи, 9 березня, в Україні буде суха погода з підвищеним атмосферним тиском. Температура повітря коливатиметься від +8 до +14 °C. Втім, уже наступного тижня варто очікувати збільшення кількості опадів, дощ подекуди переходитиме у мокрий сніг.



Температур повітря:

Сьогодні вдень буде прохолодно — +2...+6 °C, на заході +7...+11 °C. А в неділю, 10 березня, потепліє до +5...+10 °C, в західній частині та на Вінниччині до +7...+14 °C. Лише на сході триматиметься холодна погода з температурою повітря +2...+4 °C.