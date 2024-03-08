Погода в Одессе и Одесской области сегодня - 9 марта.

Не прячьте теплую одежду — синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе
Погода в Одессе сегодня, 9 марта, в отличие от предыдущего дня, будет немного теплее. Температура воздуха будет составлять +7°С днем и 0°С ночью. Температура морской воды — +4 °С...+5 °С, но утром возможен кратковременный подъем уровня моря.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе.
- Солнечно.
- Без осадков.
- Температура ночью -1...+1°С, днем +5...+7°С.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер западный, 5-10 м/с.
- Температура -2...+3°С, днем +4...+10°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине 9 марта
В эту субботу, 9 марта, в Украине будет сухая погода с повышенным атмосферным давлением. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +14 °C. Впрочем, уже на следующей неделе следует ожидать увеличения количества осадков, дождь будет переходить в мокрый снег.
Температур воздуха:
Сегодня днем будет прохладно +2...+6 °C, на западе +7...+11 °C. А в воскресенье, 10 марта, потеплеет до +5...+10°C, в западной части и Винницкой области до +7...+14°C. Только на востоке будет держаться холодная погода с температурой воздуха +2...+4°C.
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