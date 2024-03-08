Погода в Одессе и Одесской области сегодня - 9 марта.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 9 марта, в отличие от предыдущего дня, будет немного теплее. Температура воздуха будет составлять +7°С днем и 0°С ночью. Температура морской воды — +4 °С...+5 °С, но утром возможен кратковременный подъем уровня моря.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Солнечно.

Без осадков.

Температура ночью -1...+1°С, днем +5...+7°С.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура -2...+3°С, днем +4...+10°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 9 марта

В эту субботу, 9 марта, в Украине будет сухая погода с повышенным атмосферным давлением. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +14 °C. Впрочем, уже на следующей неделе следует ожидать увеличения количества осадков, дождь будет переходить в мокрый снег.



Температур воздуха:

Сегодня днем будет прохладно +2...+6 °C, на западе +7...+11 °C. А в воскресенье, 10 марта, потеплеет до +5...+10°C, в западной части и Винницкой области до +7...+14°C. Только на востоке будет держаться холодная погода с температурой воздуха +2...+4°C.