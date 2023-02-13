На вулиці Долинській одесити залишились на три доби без води: як вийшли із ситуації, - читати тут.

Проблема зі старими комунікаціями триває десятиліття

На вулиці Долинській, що у Суворовському районі, вже третю добу немає води. Причина — комунікації, що прорвало, нікому не належать.

Як виживали люди та чому так довго не вирішувалася проблема, дізнавалася журналістка Новини.LIVE.

На повороті на вулицю Долинську автомобілі зустрічає поліція — проїзд заборонено.

Тут уже третю добу розрита яма прямо посеред дороги. За словами місцевих, після того як прорвало стару трубу, набралося багато води, яка стала підмивати будинки мешканців.

Самед показує, як люди тимчасово вирішили ситуацію.

"Ось тут, на цій же лінії, були течі — било фонтаном, ми латали її самотужки. Але точковий ремонт не допомагає, вода протікає далі. Ми вивели її в каналізацію, щоб не підмивало будинок, але не допомогло", — розповів мешканець.

Олена, яка також прийшла на збори сусідів, розповіла, що підтікання води у цьому місці виникає систематично. Тому на такі випадки у жінки вже є заздалегідь набрана вода.

"Я просто зараз не можу нормально ні помитись, ні їжі приготувати. У мене стоїть два бідончики з водою, але ж їх на сім’ю не вистачає. В чому обурення: ми платимо за обслуговування та воду, а от комунікації ремонтувати вони не хочуть. І це постійна проблема", — додала жінка.

Внаслідок прориву без води залишився не лише приватний сектор, а й окремий мікрорайон. За слова керівника органу самоорганізації населення "Балтський" Бориса Іванюка, лише на його балансі понад 12 тисяч мешканців.

"Це крик душі. На деяких вулицях вода тече понад пів року. На вулиці 8 березня, Третя лінія, П'ятий Чапаївський провулок. В Миколаєві води нема, а у нас тече просто під ноги", — розповів Іван.

У філії "Інфоксводоканал" пояснили, що аварійна труба не перебуває у них на балансі, тому відповідальність за неї не несе.

"Працівники нашого підприємства розкопали місце течі, де з’ясувалося, що труба розсипалась. До того ж це абонентські мережі, на яких компанія не має права проводити безплатні роботи. Ми зможемо подати воду, лише коли труба буде відремонтована", — зазначили у компанії.

Сергій, що просто з вікна бачив, як розкопують аварійну ділянку, показує тріщини на своєму домі.

Чоловік каже, що проблема в руйнуванні будинку і з комунікаціями полягає у тому, що їхньою вулицею постійно проїжджають великі вантажівки.

"У нас під вікнами у два ряди цілодобово проїжджають вантажівки. Так званий "зерновий коридор", який в черзі зупиняється на обочині, дає свої результати. Можливо, багатоваговики продавлюють старі труби, що й так на ладан дихають", — розповідає Сергій.

Цього разу проблему таки вирішать. У компанії "Інфоксводоканал" пішли на зустріч людям, і спільними зусиллями з міськими службами ділянку замінять.

"Ми сприяємо мешканцям у розв'язанні питання попри те, що комунікації абонентські. Звісно, ми не можемо залишити людей без води, тому разом із представниками мерії шукаємо вихід. Найближчим часом водопостачання на цій ділянці буде відновлено", — додали у компанії.

Проте місцеві остерігаються, що і цей ремонт буде тимчасовим через постійне навантаження з боку великовантажного автомобіля. Єдиний вихід — перенесення комунікації, але на це грошей поки що немає.