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Не только без света, но и без воды: из-за старых труб целый микрорайон в Одессе остался без водоснабжения

13 февраля 2023 19:35
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
На улице Долинской одесситы остались на трое суток без воды: как вышли из ситуации, - читать здесь.
Проблема со старыми коммуникациями длится десятилетиями
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

На улице Долинской в Суворовском районе уже третьи сутки нет воды. Причина — прохудившиеся коммуникации, которые никому не принадлежат.

Как выживали люди и почему так долго не решалась проблема, узнавала журналистка Новини.LIVE.

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Здесь уже третьи сутки разрыта яма прямо посередине дороги. По словам местных, после того, как прорвало старую трубу, набралось много воды, которая стала подмывать дома жильцов.

Самед показывает, как люди временно разрешили ситуацию.

"Вот здесь, на этой же линии, были течи — било фонтаном, мы заделывали ее самостоятельно. Но точечный ремонт не помогает, вода протекает дальше. Мы вывели ее в канализацию, чтобы не подмывало дом, но не помогло", — рассказал житель.

Елена, которая также пришла на собрание соседей, рассказала, что подтекание воды в этом месте возникает систематически. Поэтому на такие случаи у женщины уже есть заранее набранная вода.

"Я просто сейчас не могу нормально ни помыться, ни еды приготовить. У меня стоит два бидончика с водой, но их на семью не хватает. В чем возмущение: мы платим за обслуживание и воду, а вот коммуникации ремонтировать они не хотят. И это постоянная проблема", — добавила женщина.

В результате прорыва без воды остался не только частный сектор, но и отдельный микрорайон. По словам руководителя органа самоорганизации населения "Балтский" Бориса Иванюка, только в его балансе более 12 тысяч жителей.

"Это крик души. На некоторых улицах вода течет более полугода. На улице 8 марта, Третья линия, Пятый чапаевский переулок. В Николаеве воды нет, а у нас течет прямо под ноги", — рассказал Иван.

В филиале "Инфоксводоканал" объяснили, что аварийная труба не находится у них на балансе, поэтому ответственность за нее не несет.

"Работники нашего предприятия раскопали место течи, где выяснилось, что труба рассыпалась. К тому же это абонентские сети, на которых компания не имеет права проводить бесплатные работы. Мы сможем подать воду, только когда труба будет отремонтирована", — отметили в компании.

Сергей, который прямо из окна видел, как раскапывают аварийный участок, показывает трещины на своем доме.

Мужчина говорит, что проблема в разрушении дома и с коммуникациями заключается в том, что по их улице постоянно проезжают большегрузные машины.

"У нас под окнами в два ряда круглосуточно проезжают грузовики. Так называемый "зерновой коридор", который в очереди останавливается на обочине, дает свои результаты. Возможно, многие грузовики продавливают старые трубы, которые и так на ладан дышат", — рассказывает Сергей.

В этот раз проблему все-таки решат. В компании "Инфоксводоканал" пошли навстречу людям, и совместными усилиями с городскими службами участок заменят.

"Мы способствуем жителям в решении вопроса, несмотря на то, что коммуникации абонентские. Конечно, мы не можем оставить людей без воды, поэтому вместе с представителями мэрии ищем выход. В ближайшее время водоснабжение на этом участке будет возобновлено", — добавили в компании.

Однако местные опасаются, что и этот ремонт будет временным из-за постоянной нагрузки со стороны большегрузного автомобиля. Единственный выход — перенос коммуникаций, но на это денег пока нет.

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