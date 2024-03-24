Не мовчи — Одесити стали голосами військовополонених під час мирної акціі
В Одесі сьогодні, 24 березня, місцеві жителі та родичі українських військовополонених вийшли на акцію, аби висловити свою підтримку та вимогу звільнення воїнів з полону. Мирний мітинг, що отримав назву "FreeAzov", став виявом солідарності на підтримку українських бійців.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Мітинг "FreeAzov" в Одесі
На проспекті Гагаріна зібралось багато людей, які вереницею розтягнулись на декілька десятків метрів. Містяни наполягають на поверненні військових додому з російського полону. Учасники тримають у руках плакати із гаслами "Не мовчи, полон вбиває!", "Не мовчи, був голосом полонених","Свободу полоненим!".
Демонстранти тримали прапори й плакати з закликами звільнити військових із полону. Містяни також наголошували на тому, що захисники перебувають в неволі уже не першу весну.
"Він з першого і до останнього дня бороним місто Маріуполь та Азовсталь. Разом зі своїм підрозділом вони вже 22 місяці знаходяться в полоні, ніякої інформації ми не маємо. Остання звістка про мого чоловіка була на початку літа минулого року", — зазначає дружина військового.
Підтримка від одеситів
Організаторка мітингу Анна зазначила, що одесити виходять на акції заради того, аби нагадати суспільству, владі та міжнародним організаціям про те, що багато захисників України понад 2 роки перебувають у полоні.
"Над ними знущаються, їх катують. Герої не мають перебувати в таких умовах за те, що вони захищали свою країну. Наші військові виходили на захист усього народу, тому увесь народ має виходити на ці акції та підтримувати наших героїв", — закликає Анна.
Нагадаємо, що така акція пройшла і у столиці нашої країни. У Києві родичі та друзі, а також інші небайдужі громадяни, зібралися у неділю, 24 березня, біля Українського дому на Європейській площі.
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