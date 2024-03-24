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Не мовчи — Одесити стали голосами військовополонених під час мирної акціі

24 березня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Не мовчи — Одесити стали голосами військовополонених під час мирної акціі
Учасники мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі сьогодні, 24 березня, місцеві жителі та родичі українських військовополонених вийшли на акцію, аби висловити свою підтримку та вимогу звільнення воїнів з полону. Мирний мітинг, що отримав назву "FreeAzov", став виявом солідарності на підтримку українських бійців.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На проспекті Гагаріна зібралось багато людей, які вереницею  розтягнулись на декілька десятків метрів. Містяни наполягають на поверненні військових додому з російського полону. Учасники тримають у руках плакати із гаслами "Не мовчи, полон вбиває!", "Не мовчи, був голосом полонених","Свободу полоненим!".

Не мовчи — Одесити стали голосами військовополонених під час мирної акціі - фото 1
Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Демонстранти тримали прапори й плакати з закликами звільнити військових із полону. Містяни також наголошували на тому, що захисники перебувають в неволі уже не першу весну. 

"Він з першого і до останнього дня бороним місто Маріуполь та Азовсталь. Разом зі своїм підрозділом вони вже 22 місяці знаходяться в полоні, ніякої інформації ми не маємо. Остання звістка про мого чоловіка була на початку літа минулого року", — зазначає дружина військового.
 

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Дружина військовополоненого. Фото: Новини.LIVE

Підтримка від одеситів

Організаторка мітингу Анна зазначила, що одесити виходять на акції заради того, аби нагадати суспільству, владі та міжнародним організаціям про те, що багато захисників України понад 2 роки перебувають у полоні.

"Над ними знущаються, їх катують. Герої не мають перебувати в таких умовах за те, що вони захищали свою країну. Наші військові виходили на захист усього народу, тому увесь народ має виходити на ці акції та підтримувати наших героїв", — закликає Анна. 
 

Не мовчи — Одесити стали голосами військовополонених під час мирної акціі - фото 3
Організаторка акції Анна. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що така акція пройшла і у столиці нашої країни. У Києві родичі та друзі, а також інші небайдужі громадяни, зібралися у неділю, 24 березня, біля Українського дому на Європейській площі.

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