Не молчи — Одесситы стали голосами военнопленных во время мирной акции

Митингующие в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 24 марта, местные жители и родственники украинских военнопленных вышли на акцию, чтобы выразить свою поддержку и требование освобождения воинов из плена. Мирный митинг, получивший название "FreeAzov", стал проявлением солидарности в поддержку украинских бойцов.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг "FreeAzov" в Одессе

На проспекте Гагарина собралось много людей, растянувшихся на несколько десятков метров. Горожане настаивают на возвращении военных домой из русского плена. Участники держат в руках плакаты с лозунгами "Не молчи, плен убивает!", "Не молчи, был голосом пленных", "Свободу пленным!".

Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Демонстранты держали флаги и плакаты с призывами освободить военных из плена. Горожане также отмечали, что защитники находятся в неволе уже не первую весну.

"Он с первого и до последнего дня защищаем город Мариуполь и Азовсталь. Вместе со своим подразделением они уже 22 месяца находятся в плену, никакой информации у нас нет. Последнее известие о моем муже было в начале лета прошлого года" , — отмечает жена военного.

Жена военнопленного. Фото: Новини.LIVE

Поддержка от одесситов

Организатор митинга Анна отметила, что одесситы выходят на акции ради того, чтобы напомнить обществу, властям и международным организациям о том, что многие защитники Украины более 2 лет находятся в плену.

"Над ними издеваются, их пытают. Герои не должны находиться в таких условиях за то, что они защищали свою страну. Наши военные выходили на защиту всего народа, поэтому весь народ должен выходить на эти акции и поддерживать наших героев" , — призывает Анна.

Организатор акции Анна. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что подобная акция прошла и в столице нашей страны. В Киеве родственники и друзья, а также другие неравнодушные граждане собрались в воскресенье, 24 марта, возле Украинского дома на Европейской площади.