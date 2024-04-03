Погода в Одесі і області сьогодні, 3 квітня,

Люди гуляють на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 3 квітня, обіцяє бути мінливою, проте без опадів. Температура повітря становитиме +18 °С вдень і +9 °С вночі. Морська вода потроху прогрівається, тож сьогодні вона буде — +8...+9 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно.

Без істотних опадів.

Температура вночі +8...+10 °С.

Температура вдень +17...+19 °С.

Схід сонця: 3 квітня сонце зійшло о 06:33.

Захід сонця: 3 квітня сонце заходитиме о 19:29.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 56 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер західний 7-12 м/с

Температура вночі +7...+12 °С, вдень +17...+22 °С.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 3 квітня

Погода в Україні в середу, 3 квітня, трішки погіршиться. Можливі періодичні дощі, а місцями гроза у західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. На решті території без опадів.



Максимальна температура повітря найближчої ночі та завтра вранці становитиме +5... +10 °C, а вдень очікується +13... +17 °C. Місцями на півдні та на сході стовпчики термометрів можуть сягнути до +19 °C.

У північних областях можливий сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.