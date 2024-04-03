Погода в Одесі і області сьогодні, 3 квітня,

Не спішіть роздягатися — синоптики попередили про мінливу погоду на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 3 квітня, обіцяє бути мінливою, проте без опадів. Температура повітря становитиме +18 °С вдень і +9 °С вночі. Морська вода потроху прогрівається, тож сьогодні вона буде — +8...+9 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Хмарно.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі +8...+10 °С.
- Температура вдень +17...+19 °С.
Схід сонця: 3 квітня сонце зійшло о 06:33.
Захід сонця: 3 квітня сонце заходитиме о 19:29.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 56 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер західний 7-12 м/с
- Температура вночі +7...+12 °С, вдень +17...+22 °С.
- На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода в Україні 3 квітня
Погода в Україні в середу, 3 квітня, трішки погіршиться. Можливі періодичні дощі, а місцями гроза у західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. На решті території без опадів.
Максимальна температура повітря найближчої ночі та завтра вранці становитиме +5... +10 °C, а вдень очікується +13... +17 °C. Місцями на півдні та на сході стовпчики термометрів можуть сягнути до +19 °C.
У північних областях можливий сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.
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