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Не спішіть роздягатися — синоптики попередили про мінливу погоду на сьогодні

3 квітня 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 3 квітня,
Люди гуляють на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 3 квітня, обіцяє бути мінливою, проте без опадів. Температура повітря становитиме +18 °С вдень і +9 °С вночі.  Морська вода потроху прогрівається, тож сьогодні вона буде  — +8...+9 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +8...+10 °С. 
  • Температура вдень +17...+19 °С.

Схід сонця: 3 квітня сонце зійшло о 06:33.
Захід сонця: 3 квітня сонце заходитиме о 19:29.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 56 хвилини.

Не спішіть роздягатися — синоптики попередили про мінливу погоду на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер західний 7-12 м/с
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +17...+22 °С.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
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Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 3 квітня

Погода в Україні в середу, 3 квітня, трішки погіршиться. Можливі періодичні дощі, а місцями гроза у західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. На решті території без опадів. 

Максимальна температура повітря найближчої ночі та завтра вранці становитиме +5... +10 °C, а вдень очікується +13... +17 °C. Місцями на півдні та на сході стовпчики термометрів можуть сягнути до +19 °C. 

У північних областях можливий сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

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