Погода в Одессе и области сегодня, 3 апреля,

Не спешите раздеваться — синоптики предупредили о непостоянной погоде на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 3 апреля, обещает быть переменчивой, но без осадков. Температура воздуха будет составлять +18 °С днем и +9 °С ночью. Морская вода понемногу прогревается, так что сегодня она будет +8...+9 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью +8...+10 °С.
- Температура днем +17...+19 °С.
Восход: 3 апреля солнце взошло в 06:33.
Заход: 3 апреля солнце будет заходить в 19:29.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 56 минут .
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер западный 7-12 м/с
- Температура ночью +7...+12 °С, днем +17...+22 °С.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Украине 3 апреля
Погода в Украине в среду, 3 апреля, немного ухудшится. Возможны периодические дожди, а местами гроза в западных областях, на севере, а также в Луганской, Донбассе, Запорожье и в Крыму. На остальной территории без осадков.
Максимальная температура воздуха в ближайшую ночь и завтра утром составит +5...+10 °C, а днем ожидается +13...+17 °C. Местами на юге и на востоке столбики термометров могут достигать +19 °C.
В северных областях возможен сильный ветер со штормовым порывом до 15-20 м/с.
Читайте Новини.LIVE!