Погода в Одессе и области сегодня, 3 апреля,

Люди гуляют по пляжу в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 3 апреля, обещает быть переменчивой, но без осадков. Температура воздуха будет составлять +18 °С днем и +9 °С ночью. Морская вода понемногу прогревается, так что сегодня она будет +8...+9 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно.

Без существенных осадков.

Температура ночью +8...+10 °С.

Температура днем +17...+19 °С.

Восход: 3 апреля солнце взошло в 06:33.

Заход: 3 апреля солнце будет заходить в 19:29.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 56 минут .

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер западный 7-12 м/с

Температура ночью +7...+12 °С, днем +17...+22 °С.

На дорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 3 апреля

Погода в Украине в среду, 3 апреля, немного ухудшится. Возможны периодические дожди, а местами гроза в западных областях, на севере, а также в Луганской, Донбассе, Запорожье и в Крыму. На остальной территории без осадков.



Максимальная температура воздуха в ближайшую ночь и завтра утром составит +5...+10 °C, а днем ожидается +13...+17 °C. Местами на юге и на востоке столбики термометров могут достигать +19 °C.

В северных областях возможен сильный ветер со штормовым порывом до 15-20 м/с.