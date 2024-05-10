Погода в Одесі сьогодні, 10 травня

Люди відпочівають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 10 травня, погода очікується прохолодна, проте без опадів. Температура повітря становитиме до +18 °С вдень і +11 °С вночі, однак в області можливий заморозок на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність, переважно сонячно.

Без істотних опадів.

Температура вночі +9°С ...+11°С, вдень +16°С...+18°С.

Температура морської води +14°С ...+15°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +3°С...+8°С, вдень +13°С...+21°С.

Місцями на поверхні ґрунту заморозок 0°С...+2°С,

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 10 травня

Найближчим часом в Україні не передбачається значного потепління. Погода в Україні сьогодні, 10 травня, буде "помірно комфортною", з денними показниками в межах +13...+19 °C, іноді піднімаючись до +20 °C.



Проте відзначимо, що атмосфера швидко знизить температуру, утримуючи її в даному діапазоні. Хоча на півдні та Закарпатті традиційно буде тепліше, загалом очікується свіжа погода.

У п'ятницю максимальна температура повітря в Україні буде в межах +14...+18 °C, на півдні та Закарпатті від +19...+21 °C.

Україну все ще охоплює антициклон північно-західного походження, який призведе до малохмарної та сонячної погоди в п'ятницю. Місцями можливі невеликі дощі на Сумщині, Чернігівщині та пізніше на Київщині.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко попередила про можливі заморозки в Україні. Похолодання можуть охопити західні, північні області та у Вінниччину.