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Не спішіть засмагати — синоптики попередили про погоду в Одесі сьогодні

10 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 10 травня
Люди відпочівають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

 В Одесі сьогодні, 10 травня, погода очікується прохолодна, проте без опадів. Температура повітря становитиме до +18 °С вдень і +11 °С вночі, однак в області можливий заморозок на поверхні ґрунту. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність, переважно сонячно.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +9°С ...+11°С, вдень +16°С...+18°С.
  • Температура морської води +14°С ...+15°С.
Прогноз погоди в Одесі на 10 травня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів. 
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +3°С...+8°С, вдень +13°С...+21°С.
  • Місцями на поверхні ґрунту заморозок 0°С...+2°С,
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Одеській області на 10 травня
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 10 травня

Найближчим часом в Україні не передбачається значного потепління.  Погода в Україні сьогодні, 10 травня, буде "помірно комфортною", з денними показниками в межах +13...+19 °C, іноді піднімаючись до +20 °C.

Проте відзначимо, що атмосфера швидко знизить температуру, утримуючи її в даному діапазоні. Хоча на півдні та Закарпатті традиційно буде тепліше, загалом очікується свіжа погода. 

У п'ятницю максимальна температура повітря в Україні буде в межах +14...+18 °C, на півдні та Закарпатті від +19...+21 °C.

Україну все ще охоплює антициклон північно-західного походження, який призведе до малохмарної та сонячної погоди в п'ятницю. Місцями можливі невеликі дощі на Сумщині, Чернігівщині та пізніше на Київщині.

Погода в Україні буде свіжою 10 травня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко попередила про можливі заморозки в Україні. Похолодання можуть охопити західні, північні області та у Вінниччину.

погода
Одеса
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