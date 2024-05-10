Погода в Одессе сегодня

Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 10 мая, погода ожидается прохладной, но без осадков. Температура воздуха будет составлять до +18 °С днем и +11 °С ночью, однако в области возможен заморозок на поверхности почвы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.



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Прогноз погоды в Одессе

Облачно, преимущественно солнечно.

Без существенных осадков.

Температура ночью +9°С...+11°С, днем +16°С...+18°С.

Температура морской воды +14°С...+15°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +3°С...+8°С, днем +13°С...+21°С.

Местами на поверхности почвы заморозки 0°С...+2°С,

На автодорогах области видимость добра.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 10 мая

В ближайшее время в Украине не предполагается значительное потепление. Погода в Украине сегодня, 10 мая, будет "умеренно комфортной", с дневными показателями в пределах +13...+19°C, иногда поднимаясь до +20°C.



Однако отметим, что атмосфера быстро снизит температуру, удерживая ее в данном диапазоне. Хотя на юге и Закарпатье традиционно будет теплее, ожидается свежая погода.

В пятницу максимальная температура воздуха в Украине будет в пределах +14...+18°C, на юге и Закарпатье от +19...+21°C.

Украина все еще охватывает антициклон северо-западного происхождения, который приведет к малооблачной и солнечной погоде в пятницу. Местами возможны небольшие дожди в Сумской, Черниговской и позже в Киевской области.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко предупредила о возможных заморозках в Украине. Похолодание могут охватить западные, северные области и Винницкую область.