Погода в Одессе сегодня

Не спешите загорать — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня
В Одессе сегодня, 10 мая, погода ожидается прохладной, но без осадков. Температура воздуха будет составлять до +18 °С днем и +11 °С ночью, однако в области возможен заморозок на поверхности почвы.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно, преимущественно солнечно.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью +9°С...+11°С, днем +16°С...+18°С.
- Температура морской воды +14°С...+15°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +3°С...+8°С, днем +13°С...+21°С.
- Местами на поверхности почвы заморозки 0°С...+2°С,
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине 10 мая
В ближайшее время в Украине не предполагается значительное потепление. Погода в Украине сегодня, 10 мая, будет "умеренно комфортной", с дневными показателями в пределах +13...+19°C, иногда поднимаясь до +20°C.
Однако отметим, что атмосфера быстро снизит температуру, удерживая ее в данном диапазоне. Хотя на юге и Закарпатье традиционно будет теплее, ожидается свежая погода.
В пятницу максимальная температура воздуха в Украине будет в пределах +14...+18°C, на юге и Закарпатье от +19...+21°C.
Украина все еще охватывает антициклон северо-западного происхождения, который приведет к малооблачной и солнечной погоде в пятницу. Местами возможны небольшие дожди в Сумской, Черниговской и позже в Киевской области.
Ранее мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко предупредила о возможных заморозках в Украине. Похолодание могут охватить западные, северные области и Винницкую область.
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