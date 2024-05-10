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Не спешите загорать — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня

10 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня
Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе сегодня, 10 мая, погода ожидается прохладной, но без осадков. Температура воздуха будет составлять до +18 °С днем и +11 °С ночью, однако в области возможен заморозок на поверхности почвы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
 

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно, преимущественно солнечно.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +9°С...+11°С, днем +16°С...+18°С.
  • Температура морской воды +14°С...+15°С.
Прогноз погоды в Одессе на 10 мая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +3°С...+8°С, днем +13°С...+21°С.
  • Местами на поверхности почвы заморозки 0°С...+2°С,
  • На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 мая.
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 10 мая

В ближайшее время в Украине не предполагается значительное потепление. Погода в Украине сегодня, 10 мая, будет "умеренно комфортной", с дневными показателями в пределах +13...+19°C, иногда поднимаясь до +20°C.

Однако отметим, что атмосфера быстро снизит температуру, удерживая ее в данном диапазоне. Хотя на юге и Закарпатье традиционно будет теплее, ожидается свежая погода.

В пятницу максимальная температура воздуха в Украине будет в пределах +14...+18°C, на юге и Закарпатье от +19...+21°C.

Украина все еще охватывает антициклон северо-западного происхождения, который приведет к малооблачной и солнечной погоде в пятницу. Местами возможны небольшие дожди в Сумской, Черниговской и позже в Киевской области.

Погода в Украине будет свежей 10 мая
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко предупредила о возможных заморозках в Украине. Похолодание могут охватить западные, северные области и Винницкую область.

погода
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