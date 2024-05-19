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Не варто чекати спеку — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

19 травня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі сьогодні, 19 травня
Дівчина з дитиною та собакою біля Одеського оперного театру. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 19 травня, буде ясною. Опадів не передбачається, але в цілому очікується прохолодний день. Температура повітря не підійматиметься вище +17 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +10...+12 °C, вдень +17...+19 °C.
  • Температура морської води +15...+17 °C.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
Погода в Одесі на 19 травня
Детальний прогноз погоди в Одесі на 19 травня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +8...+13 °C, вдень +15...+20 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 травня
Детальний прогноз погоди в Одеській області на 19 травня. Фото: скриншот

Також на Одещині погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення пожеж, а саме у таких містах та селищах: Ізмаїл, Вилкове, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка. 

Крім цього, у пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук в Одеському районі очікується підвищення рівнів води. Це може статися внаслідок добігання паводкової хвилі з закордонної ділянки. 

Можливе підтоплення в Одеському районі
Попередження про підтоплення прирічкових територій. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Прогноз погоди в Україні на 19 травня

Сьогодні, 19 травня, по всій Україні, за винятком південних і південно-західних областей, пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура повітря вдень у середньому по країні становитиме +20…+22 °С, уночі — +9…+11 °С.

Погода в Україні на 19 травня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що цими вихідними в Україні не обійдеться без дощів. Зокрема, у неділю дощитиме по всій території України, крім південних областей.

Також ми повідомляли про те, що в деяких областях України найближчими днями очікується пожежна небезпека.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
синоптик
Новини Одеси
прогноз погоди

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