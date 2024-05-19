Прогноз погоди в Одесі сьогодні, 19 травня

Не варто чекати спеку — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 19 травня, буде ясною. Опадів не передбачається, але в цілому очікується прохолодний день. Температура повітря не підійматиметься вище +17 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +10...+12 °C, вдень +17...+19 °C.
- Температура морської води +15...+17 °C.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +8...+13 °C, вдень +15...+20 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Також на Одещині погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення пожеж, а саме у таких містах та селищах: Ізмаїл, Вилкове, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка.
Крім цього, у пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук в Одеському районі очікується підвищення рівнів води. Це може статися внаслідок добігання паводкової хвилі з закордонної ділянки.
Прогноз погоди в Україні на 19 травня
Сьогодні, 19 травня, по всій Україні, за винятком південних і південно-західних областей, пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура повітря вдень у середньому по країні становитиме +20…+22 °С, уночі — +9…+11 °С.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що цими вихідними в Україні не обійдеться без дощів. Зокрема, у неділю дощитиме по всій території України, крім південних областей.
Також ми повідомляли про те, що в деяких областях України найближчими днями очікується пожежна небезпека.
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