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Не стоит ждать жару — синоптики дали прогноз погоды в Одессе

19 мая 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе сегодня, 19 мая.
Девушка с ребенком и собакой возле Одесского оперного театра. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 19 мая, будет ясной. Осадков не предполагается, но в целом ожидается прохладный день. Температура воздуха не будет подниматься выше +17 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +10...+12 °C, днем +17...+19 °C.
  • Температура морской воды +15...+17 °C.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
Погода в Одессе на 19 мая.
Подробный прогноз погоды в Одессе на 19 мая. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +8...+13 °C, днем +15...+20 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 мая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области на 19 мая. Фото: скриншот

Также в Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения пожаров, а именно в таких городах и поселках: Измаил, Вилково, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.

Кроме этого, в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в Одесском районе ожидается повышение уровней воды. Это может произойти в результате побега паводковой волны с заграничного участка.

Возможна подтопка в Одесском районе
Предупреждение о подтоплении приречных территорий. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Прогноз погоды в Украине на 19 мая

Сегодня, 19 мая, по всей Украине, за исключением южных и юго-западных областей пройдут небольшие дожди с грозами. Температура воздуха днем в среднем по стране будет +20…+22 °С, ночью — +9…+11 °С.

Погода в Украине на 19 мая
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в эти выходные в Украине не обойдется без дождей. В частности, в воскресенье будет дождь по всей территории Украины, кроме южных областей.

Также мы сообщали о том, что в некоторых областях Украины в ближайшие дни ожидается пожарная опасность.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
синоптик
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