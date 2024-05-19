Прогноз погоды в Одессе сегодня, 19 мая.

Не стоит ждать жару — синоптики дали прогноз погоды в Одессе
Погода в Одессе сегодня, 19 мая, будет ясной. Осадков не предполагается, но в целом ожидается прохладный день. Температура воздуха не будет подниматься выше +17 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +10...+12 °C, днем +17...+19 °C.
- Температура морской воды +15...+17 °C.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +8...+13 °C, днем +15...+20 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Также в Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения пожаров, а именно в таких городах и поселках: Измаил, Вилково, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.
Кроме этого, в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в Одесском районе ожидается повышение уровней воды. Это может произойти в результате побега паводковой волны с заграничного участка.
Прогноз погоды в Украине на 19 мая
Сегодня, 19 мая, по всей Украине, за исключением южных и юго-западных областей пройдут небольшие дожди с грозами. Температура воздуха днем в среднем по стране будет +20…+22 °С, ночью — +9…+11 °С.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в эти выходные в Украине не обойдется без дождей. В частности, в воскресенье будет дождь по всей территории Украины, кроме южных областей.
Также мы сообщали о том, что в некоторых областях Украины в ближайшие дни ожидается пожарная опасность.
Читайте Новини.LIVE!