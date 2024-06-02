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Не варто очікувати спекотного сонця — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра

2 червня 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на завтра, 3 червня
Жінка в червоній сукні йде за руку з дівчинкою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі завтра, 3 червня, буде похмурою, але теплою. Вдень та вночі можливі короткочасні дощі в регіоні, а в місті туман. Та попри це, температура повітря вдень підійметься до +28 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +20 °C. Вітер південний, 7 м/с.

Ранок: зранку очікується слабкий туман. Температура становитиме +20 °C. Вітер південний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +28 °C.  Вітер південний, 2 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +27 °C. Вітер південний, 4 м/с. 

Тривалість дня: 15 год 37 хв.
Схід — 05:05
Захід — 20:44

Погода в Одесі на завтра
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +14...+19 °C, вдень +25...30 °C, місцями до +33 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Одеській області на завтра
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 3 червня

У понеділок, 3 червня, вночі в більшості північних, центральних, Харківської областей, вдень у Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті територій України без опадів. Вітер буде південно-західний 5–10 м/с. Температура повітря вночі триматиметься на рівні +13…+18 °С, вдень у західних та північних областях +20…+25 °С, в інших же регіонах +27…+33 °С.

Не варто очікувати спекотного сонця — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік.

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Одеса
Одеська область
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Одеська ОДА
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