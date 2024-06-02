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Не стоит ожидать жаркого солнца — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра

2 июня 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на завтра, 3 июня.
Женщина в красном платье идет за руку с девочкой. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе завтра, 3 июня, будет пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны кратковременные дожди в регионе, а в городе — туман. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +28 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура составляет +20 °C. Ветер южный, 7 м/с.

Утро: утром ожидается слабый туман. Температура составляет +20 °C. Ветер южный, 3 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура будет составлять +28 °C. Ветер южный, 2 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +27 °C. Ветер южный, 4 м/с.

Продолжительность дня: 15 ч. 37 мин.
Восход — 05:05
Заход — 20:44

Погода в Одессе на завтра
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер юго-западный, днем южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +14...+19 °C, днем +25...30 °C, местами до +33 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Погода в Одесской области на завтра
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 3 июня

В понедельник, 3 июня, ночью в большинстве северных, центральных, Харьковской областей, днем в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальных территориях Украины без осадков. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +13…+18 °С, днем в западных и северных областях +20…+25 °С, в других же регионах +27…+33 °С.

Не стоит ожидать знойного солнца — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета. По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.

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Одесская область
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Одесская ОГА
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