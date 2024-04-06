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Не варто поспішати з виїздом за кордон — на трасі Одеса — Рені затори

6 квітня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Не варто поспішати з виїздом за кордон — на трасі Одеса — Рені затори
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського та румунського кордонів, сьогодні, 6 квітня. Крім цього, на одному з пунктів пропуску зафіксована велика черга з охочих виїхати до Молдови. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Двох стовпів, села Великий Дальник, Маяк та КПП, що розміщується у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Не варто поспішати з виїздом за кордон — на трасі Одеса — Рені затори - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот.

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух. 

Не варто поспішати з виїздом за кордон — на трасі Одеса — Рені затори - фото 2
Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Спаське та Броска, та варто відзначити, що їх розміри не є великими і суттєво не впливають на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 7 хвилин. 

Не варто поспішати з виїздом за кордон — на трасі Одеса — Рені затори - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на деякі види пального на українських АЗС дещо знизились. Так, вартість бензину А-92 та автогазу впала на одну копійку. Проте інші види пального продовжують зростати в ціні.

Нагадаємо, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.

Ми також писали, як змінилися ціни на ремонт автомобілів в Україні у 2024 році. Згідно з даними експертів Інституту досліджень авторинку спільно з RemOnline, середній чек на СТО України зараз становить 6 022 грн.

Одеса
кордон
авто
затори
Одеська ОДА
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