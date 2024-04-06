Не стоит спешить с выездом за границу — на трассе Одесса — Рени пробки

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ, сегодня, 6 апреля. Кроме этого, на одном из пунктов пропуска зафиксирована большая очередь из желающих выехать в Молдову.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух столбов, села Большой Дальник, Маяк и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот.

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зори, Татарбунар, Спасское и Броска, и стоит отметить, что их размеры не большие и существенно не влияют на трафик. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 7 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на некоторые виды горючего на украинских АЗС несколько снизились. Да, стоимость бензина А-92 и автогаза упала на одну копейку. Однако другие виды горючего продолжают расти в цене.

Напомним, в апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо . Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.

Мы также писали, как изменились цены на ремонт автомобилей в Украине в 2024 году. Согласно данным экспертов Института исследований авторынка совместно с RemOnline, средний чек на СТО Украины сейчас составляет 6022 грн.