Дружина загиблого героя Олега Коваленка просить про допомогу

Військовослужбовець Олег Коваленко. Фото: скриншот

Дружина одесита Олега Коваленка звернулася до громадськості, щоб добитися поховання чоловіка з військовими почестями. Командування підтвердило його загибель, але не віддають тіло. Родина прагне справедливості для героя та батька.

Про це жінка написала в мережі Facebook.

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Повідомлення жінки. Фото: скриншот

Загинув під час виконання завдання

12 грудня під час виконання бойового завдання загинув одесит Олег Коваленко — військовий інженер-сапер, який служив у складі 23-ї механізованої бригади. За словами дружини, командування роти підтвердило його загибель, але відмовляється доставити тіло до Одеси, плануючи надати йому статус зниклого безвісти.

Хто такий Олег Коваленко

Олег Коваленко був не лише воїном, а й активним громадським діячем. До війни він боровся за збереження культурної спадщини Одеси та допомагав захищати унікальні пам’ятки міста. Його дружина звертається до громадськості та влади з проханням допомогти поховати чоловіка з військовими почестями.

"Я хочу, щоб мого чоловіка поховали з почестями як героя України та батька наших дітей", — пише жінка.

Родина вимагає справедливості, щоб пам'ять про Олега Коваленка залишалася гідною його подвигу. Водночас закликає небайдужих підтримати їх у боротьбі за право гідно попрощатися з близькою людиною.

Нагадаємо, на фронті загинув актор театру та кіно Яков Ткаченко, який знімався в історичному фільмі "Довбуш". Також раніше ми писали, що на фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік.