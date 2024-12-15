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Не отдают тело — жена воина из Одессы просит о помощи

15 декабря 2024 11:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Жена погибшего героя Олега Коваленко просит о помощи
Военнослужащий Олег Коваленко. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Жена одессита Олега Коваленко обратилась к общественности, чтобы добиться захоронения мужчины с военными почестями. Командование подтвердило его гибель, но не отдают тело. Семья стремится к справедливости для героя и отца.

Об этом женщина написала в сети Facebook.

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Сообщение женщины. Фото: скриншот

Погиб во время выполнения задания

12 декабря во время выполнения боевого задания погиб одессит Олег Коваленко — военный инженер-сапер, служивший в составе 23-й механизированной бригады. По словам жены, командование роты подтвердило его гибель, но отказывается доставить тело в Одессу, планируя предоставить ему статус пропавшего без вести.

Кто такой Олег Коваленко

Олег Коваленко был не только воином, но и активным общественным деятелем. До войны он боролся за сохранение культурного наследия и помогал защищать уникальные достопримечательности города. Его жена обращается к общественности и власти с просьбой помочь похоронить мужа с военными почестями.

"Я хочу, чтобы моего мужа похоронили с почестями как героя Украины и отца наших детей", — пишет женщина.

Семья требует справедливости, чтобы память об Олеге Коваленко оставалась достойной его подвига. В то же время, призывает неравнодушных поддержать их в борьбе за право достойно попрощаться с близким человеком.

Напомним, на фронте погиб актер театра и кино Яков Ткаченко, который снимался в историческом фильме "Довбуш". Также ранее мы писали, что на фронте погибла госпитальерша Мария-Христина Двойник.

Одесса скандал Одесская область тело военнослужащие гибель

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