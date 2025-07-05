Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Не втрималась і побила сусіда — на Одещині судили пенсіонерку

Не втрималась і побила сусіда — на Одещині судили пенсіонерку

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 16:16
Побила сусіда — на Одещині винесли вирок пенсіонерці
Літня жінка працює на городі. Фото ілюстративне: volynpost.com

На Одещині жінка пенсійного віку під час сварки із сусідом не стрималась і вдарила його сапкою. Потерпілий отримав травму руки. Суд визнав її винною та призначив штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Пенсіонерка побила сусіда

З матеріалів слідства відомо, що в Овідіополі між двома сусідами стався конфлікт, який закінчився тілесними ушкодженнями. У спільному дворі між 69-річною пенсіонеркою та її сусідом давно тліла напруга. У той день словесна перепалка раптово переросла у фізичне протистояння.

Жінка не витримала емоційного напруження, схопила сапку, що лежала поряд, і вдарила чоловіка по правій руці. Медики зафіксували гематому та садно — це класифікували як легке тілесне ушкодження, що не несе серйозної загрози здоров’ю.

Яке покарання за побиття

Жінку обвинувачено за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження". Вона визнала провину повністю та погодилась на розгляд у спрощеному порядку.

З огляду на її вік, стан здоров’я, визнання провини та щире каяття, суд дійшов висновку, що достатньо буде призначити штраф — 850 гривень, без інших видів покарання. 

Нагадаємо, Ірландський суд ухвалив вироки у гучній справі про масштабну контрабанду наркотиків, серед підсудних й українці. Також ми писали, що житель Рівного продавав позашляховики, які ввіз в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Одеса пенсіонери побиття Одеська область Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації