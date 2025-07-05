Побила сусіда — на Одещині винесли вирок пенсіонерці

Літня жінка працює на городі. Фото ілюстративне: volynpost.com

На Одещині жінка пенсійного віку під час сварки із сусідом не стрималась і вдарила його сапкою. Потерпілий отримав травму руки. Суд визнав її винною та призначив штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Пенсіонерка побила сусіда

З матеріалів слідства відомо, що в Овідіополі між двома сусідами стався конфлікт, який закінчився тілесними ушкодженнями. У спільному дворі між 69-річною пенсіонеркою та її сусідом давно тліла напруга. У той день словесна перепалка раптово переросла у фізичне протистояння.

Жінка не витримала емоційного напруження, схопила сапку, що лежала поряд, і вдарила чоловіка по правій руці. Медики зафіксували гематому та садно — це класифікували як легке тілесне ушкодження, що не несе серйозної загрози здоров’ю.

Яке покарання за побиття

Жінку обвинувачено за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження". Вона визнала провину повністю та погодилась на розгляд у спрощеному порядку.

З огляду на її вік, стан здоров’я, визнання провини та щире каяття, суд дійшов висновку, що достатньо буде призначити штраф — 850 гривень, без інших видів покарання.

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