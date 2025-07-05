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Главная Одесса Не удержалась и избила соседа — на Одесчине судили пенсионерку

Не удержалась и избила соседа — на Одесчине судили пенсионерку

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 16:16
Избила соседа - в Одесской области вынесли приговор пенсионерке
Пожилая женщина работает на огороде. Фото иллюстративное: volynpost.com

В Одесской области, женщина пенсионного возраста во время ссоры с соседом не сдержалась и ударила его тяпкой. Пострадавший получил травму руки. Суд признал ее виновной и назначил штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Пенсионерка избила соседа

Из материалов следствия известно, что в Овидиополе между двумя соседями произошел конфликт, который закончился телесными повреждениями. В общем дворе между 69-летней пенсионеркой и ее соседом давно тлело напряжение. В тот день словесная перепалка внезапно переросла в физическое противостояние.

Женщина не выдержала эмоционального напряжения, схватила сапку, лежавшую рядом, и ударила мужчину по правой руке. Медики зафиксировали гематому и ссадину — это классифицировали как легкое телесное повреждение, не несущее серьезной угрозы здоровью.

Какое наказание за избиение

Женщина обвиняется по статье умышленное легкое телесное повреждение. Она признала вину полностью и согласилась на рассмотрение в упрощенном порядке.

Учитывая ее возраст, состояние здоровья, признание вины и искреннее раскаяние, суд пришел к выводу, что достаточно будет назначить штраф — 850 гривен, без других видов наказания.

Напомним, Ирландский суд вынес приговоры по громкому делу о масштабной контрабанде наркотиков, среди подсудимых и украинцы. Также мы писали, что житель Ровно продавал внедорожники, которые ввез в Украину под видом гуманитарной помощи.

Одесса пенсионеры избиение Одесская область Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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