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Не взяв повістку — на Одещині покарали ухилянта

8 листопада 2024 21:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесит не взяв повістку — як його покарали
Військовий тримає повістку в руках. Фото: ілюстративне/svoboda.te.ua
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чоловік підписав документ про відповідальність від ухилення від призову. Але брати повістку відмовився. Тепер йому доведеться сплачувати штраф.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Ізмаїльського міськрайонного суду.

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Деталі справи

Чоловікові вручили аркуш доведення про відповідальність за ухилення від призову. Він прочитав його і підписав. Але коли військовозобов'язаному намагалися дати повістку на уточнення облікових даних, брати її він категорично відмовився. Відповідно, до ТЦК у призначений день чоловік також не прийшов.  

Вирок суду

Свою провину чоловік визнав. Суддя призначив йому 5,1 тис. грн штрафу. Втім, військовозобов'язаний може оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, мешканця Волині суд визнав винним у тому, що він ухилявся від мобілізації. Сам обвинувачений розповів, що у ТЦК його просто постійно відпускали додому. Також Верховний Суд призначив ухилянту покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Суд не зважив навіть на те, що чоловік має матір-інваліда та дитину на утриманні.

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