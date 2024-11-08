Одессит не взял повестку — как его наказали

Военный держит повестку в руках. Фото: иллюстративное/svoboda.te.ua

Мужчина подписал документ об ответственности от уклонения от призыва. Но братья повестку отказался. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Измаильского горрайонного суда.

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Детали дела

Мужчине вручили лист доведения об ответственности за уклонение от призыва. Он прочел его и подписал. Но когда военнообязанному пытались дать повестку на уточнение учетных данных, брать ее он отказался. Соответственно, в ТЦК в назначенный день мужчина также не пришел.

Приговор суда

Свою вину мужчина признал. Судья назначил ему 5,1 тыс. грн штрафа. Впрочем, военнообязанный может оспорить это решение в апелляционном суде.

Напомним, жителя Волыни суд признал виновным в уклонении от мобилизации. Сам обвиняемый рассказал, что в ТЦК его просто постоянно отпускали домой. Также Верховный Суд назначил уклонисту наказание в виде трех лет лишения свободы. Суд не учел даже того, что мужчина имеет мать-инвалида и ребенка на иждивении.