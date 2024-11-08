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Не взял повестку — на Одесчине наказали уклониста

8 ноября 2024 21:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одессит не взял повестку — как его наказали
Военный держит повестку в руках. Фото: иллюстративное/svoboda.te.ua
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мужчина подписал документ об ответственности от уклонения от призыва. Но братья повестку отказался. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Измаильского горрайонного суда.

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Детали дела

Мужчине вручили лист доведения об ответственности за уклонение от призыва. Он прочел его и подписал. Но когда военнообязанному пытались дать повестку на уточнение учетных данных, брать ее он отказался. Соответственно, в ТЦК в назначенный день мужчина также не пришел.

Приговор суда

Свою вину мужчина признал. Судья назначил ему 5,1 тыс. грн штрафа. Впрочем, военнообязанный может оспорить это решение в апелляционном суде.

Напомним, жителя Волыни суд признал виновным в уклонении от мобилизации. Сам обвиняемый рассказал, что в ТЦК его просто постоянно отпускали домой. Также Верховный Суд назначил уклонисту наказание в виде трех лет лишения свободы. Суд не учел даже того, что мужчина имеет мать-инвалида и ребенка на иждивении.

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