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Не забудьте парасолі — погода в Одесі на неділю

7 грудня 2024 16:56
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на завтра, 8 грудня
Люди йдуть містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 8 грудня, погода в Одесі та області буде дощовою та холодною. Температура повітря вночі опуститься до +4 °C. Уздовж узбережжя очікується сильний шторм. Одеситів закликають бути обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі є можливість опадів. Температура становитиме +7 °C. Вітер південно-східний, 10 м/с.

Ранок: зранку очікуються короткочасні дощі. Температура становитиме +7 °C. Вітер південно-східний — 9 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +8 °C. Вітер південно-східний — 7 м/с. 

Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +8 °C. Вітер південно-східний — 6 м/с. 

Схід сонця: 8 грудня сонце зійде о 07:28.
Захід сонця: 8 грудня сонце заходитиме о 16:10.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 42 хвилини.

Не забудьте парасолі — погода в Одесі на неділю - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Місцями невеликий дощ.
  • Вітер південно-східний 9-14 м/с, вночі пориви, 15-17 м/с.
  • Температура вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.
  • На автошляхах області видимість 1-2 км.
Не забудьте парасолі — погода в Одесі на неділю - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні цими вихідними буде дощовою та сніжною у більшості регіонів. Також ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.

погода Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси дощ

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