Погода в Одесі на завтра, 8 грудня

Люди йдуть містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 8 грудня, погода в Одесі та області буде дощовою та холодною. Температура повітря вночі опуститься до +4 °C. Уздовж узбережжя очікується сильний шторм. Одеситів закликають бути обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі є можливість опадів. Температура становитиме +7 °C. Вітер південно-східний, 10 м/с.

Ранок: зранку очікуються короткочасні дощі. Температура становитиме +7 °C. Вітер південно-східний — 9 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +8 °C. Вітер південно-східний — 7 м/с.

Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +8 °C. Вітер південно-східний — 6 м/с.

Схід сонця: 8 грудня сонце зійде о 07:28.

Захід сонця: 8 грудня сонце заходитиме о 16:10.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 42 хвилини.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний 9-14 м/с, вночі пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.

На автошляхах області видимість 1-2 км.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні цими вихідними буде дощовою та сніжною у більшості регіонів. Також ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.