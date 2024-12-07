Погода в Одесі на завтра, 8 грудня

Не забудьте парасолі — погода в Одесі на неділю
Завтра, 8 грудня, погода в Одесі та області буде дощовою та холодною. Температура повітря вночі опуститься до +4 °C. Уздовж узбережжя очікується сильний шторм. Одеситів закликають бути обережними.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі є можливість опадів. Температура становитиме +7 °C. Вітер південно-східний, 10 м/с.
Ранок: зранку очікуються короткочасні дощі. Температура становитиме +7 °C. Вітер південно-східний — 9 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +8 °C. Вітер південно-східний — 7 м/с.
Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +8 °C. Вітер південно-східний — 6 м/с.
Схід сонця: 8 грудня сонце зійде о 07:28.
Захід сонця: 8 грудня сонце заходитиме о 16:10.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 42 хвилини.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Місцями невеликий дощ.
- Вітер південно-східний 9-14 м/с, вночі пориви, 15-17 м/с.
- Температура вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.
- На автошляхах області видимість 1-2 км.
Нагадаємо, погода в Україні цими вихідними буде дощовою та сніжною у більшості регіонів. Також ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.
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