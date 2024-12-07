Погода в Одессе на завтра, 8 декабря

Люди идут по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 8 декабря, погода в Одессе и области будет дождливой и холодной. Температура воздуха ночью опустится до +4 °C. Вдоль побережья ожидается сильнейший шторм. Одесситов призывают быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью: ночью есть вероятность осадков. Температура будет составлять +7 °C. Ветер юго-восточный, 10 м/с.

Утро: утром ожидаются кратковременные дожди. Температура будет составлять +7 °C. Ветер юго-восточный — 9 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составит около +8 °C. Ветер юго-восточный — 7 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +8 °C. Ветер юго-восточный — 6 м/с.

Восход солнца: 8 декабря солнце взойдет в 07:28.

Закат: 8 декабря солнце будет заходить в 16:10.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 42 минуты.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный 9-14 м/с, ночью порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.

На дорогах области видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине в эти выходные будет дождливой и снежной в большинстве регионов. Также мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.