Прогноз погоди в Одесі на 8 травня

Не забудьте прихопити парасольки: якою буде погода в Одесі сьогодні
В Одесі протягом дня очікується дощ. В області синоптики прогнозують місцями грозу.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 12-14°С.
- Температура морської води 14-15°С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 55%.
Прогноз погоди в Одеській області
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Хмарно. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза.
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Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
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Температура вночі 6-11°С тепла, вдень 12-17°С.
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На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Погода в Україні 8 травня буде похмурою та дощовою. Практично по всій території передбачаються опади.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Температура повітря вночі +2+7, на півдні +4+10 градусів. Протягом дня 8 травня, стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11+14 градусів. В Приазов'ї та на заході України буде найхолодніше +7+11 градусів.