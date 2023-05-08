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Не забудьте прихопити парасольки: якою буде погода в Одесі сьогодні

8 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на 8 травня
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі протягом дня очікується дощ. В області синоптики прогнозують місцями грозу.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 12-14°С.
  • Температура морської води 14-15°С.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість — 55%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза.

  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

  • Температура вночі 6-11°С тепла, вдень 12-17°С.

  • На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Погода в Україні 8 травня буде похмурою та дощовою. Практично по всій території передбачаються опади.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря вночі +2+7, на півдні +4+10 градусів. Протягом дня 8 травня, стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11+14 градусів. В Приазов'ї та на заході України буде найхолодніше +7+11 градусів.

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