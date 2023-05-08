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Не забудьте прихватить зонтики: какой будет погода в Одессе

8 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на 8 мая.
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня в Одессе ожидается дождь. В области синоптики прогнозируют местами грозу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С.
  • Температура морской воды 14–15°С.
  • Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
  • Влажность — 55%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь, местами гроза.

  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

  • Температура ночью 6-11°С тепла, днем 12-17°С.

  • На автодорогах области нормальная видимость.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Погода в Украине 8 мая будет пасмурной и дождливой. Практически на всей территории предполагаются осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Температура воздуха ночью +2 +7, на юге +4 +10 градусов. В течение дня 8 мая столбики термометров будут колебаться в пределах +11 +14 градусов. В Приазовье и на западе Украины будет холоднее +7 +11 градусов.

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