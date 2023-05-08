Прогноз погоды в Одессе на 8 мая.

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе ожидается дождь. В области синоптики прогнозируют местами грозу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С.

Температура морской воды 14–15°С.

Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Влажность — 55%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь, местами гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-11°С тепла, днем 12-17°С.

На автодорогах области нормальная видимость.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Погода в Украине 8 мая будет пасмурной и дождливой. Практически на всей территории предполагаются осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Температура воздуха ночью +2 +7, на юге +4 +10 градусов. В течение дня 8 мая столбики термометров будут колебаться в пределах +11 +14 градусов. В Приазовье и на западе Украины будет холоднее +7 +11 градусов.