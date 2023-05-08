Прогноз погоды в Одессе на 8 мая.

Не забудьте прихватить зонтики: какой будет погода в Одессе
Сегодня в Одессе ожидается дождь. В области синоптики прогнозируют местами грозу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С.
- Температура морской воды 14–15°С.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность — 55%.
Прогноз погоды в Одесской области
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Облачно. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь, местами гроза.
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Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
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Температура ночью 6-11°С тепла, днем 12-17°С.
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На автодорогах области нормальная видимость.
Прогноз погоды в Украине
Погода в Украине 8 мая будет пасмурной и дождливой. Практически на всей территории предполагаются осадки.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Температура воздуха ночью +2 +7, на юге +4 +10 градусов. В течение дня 8 мая столбики термометров будут колебаться в пределах +11 +14 градусов. В Приазовье и на западе Украины будет холоднее +7 +11 градусов.