Погода в Одесі 3 жовтня: без опадів, +17°C, дощі в області

Сьогодні, 3 жовтня, в Одесі опадів не очікується. Температура повітря підніметься до +17 °C. Водночас в області сьогодні знову дощитиме. Крім того, прогнозують сильні пориві вітру. Хоча температура моря вже знизиться, все ще буде відносно теплою.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря складе +8…+10 °C, вдень підніметься до +15…+17 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вдень місцями дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви — 15-17 м/с. Повітря прогріється до +13…+18 °C, вночі впаде до +5…+10 °C. Видимість на автошляхах буде доброю.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Море вже стає холоднішим. У бажаючих є останній шанс пірнути у відносно теплу воду. Її температура сьогодні буде +15…+16 °C.

