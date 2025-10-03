Погода в Одесі 3 жовтня: без опадів, +17°C, дощі в області

Не забувайте парасольки — яка погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 3 жовтня, в Одесі опадів не очікується. Температура повітря підніметься до +17 °C. Водночас в області сьогодні знову дощитиме. Крім того, прогнозують сильні пориві вітру. Хоча температура моря вже знизиться, все ще буде відносно теплою.
Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря складе +8…+10 °C, вдень підніметься до +15…+17 °C.
Погода в Одеській області
В Одеській області також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вдень місцями дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви — 15-17 м/с. Повітря прогріється до +13…+18 °C, вночі впаде до +5…+10 °C. Видимість на автошляхах буде доброю.
Температура морської води на узбережжі Одеси
Море вже стає холоднішим. У бажаючих є останній шанс пірнути у відносно теплу воду. Її температура сьогодні буде +15…+16 °C.
