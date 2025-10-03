Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Не забувайте парасольки — яка погода в Одесі сьогодні

Не забувайте парасольки — яка погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 05:46
Погода в Одесі 3 жовтня: без опадів, +17°C, дощі в області
Люди під час дощу йдуть по Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 жовтня, в Одесі опадів не очікується. Температура повітря підніметься до +17 °C. Водночас в області сьогодні знову дощитиме. Крім того, прогнозують сильні пориві вітру. Хоча температура моря вже знизиться, все ще буде відносно теплою.  

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря складе +8…+10 °C, вдень підніметься до +15…+17 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вдень місцями дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви — 15-17 м/с. Повітря прогріється до +13…+18 °C, вночі впаде до +5…+10 °C. Видимість на автошляхах буде доброю.

Прогноз погоди
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Море вже стає холоднішим. У бажаючих є останній шанс пірнути у відносно теплу воду. Її температура сьогодні буде +15…+16 °C. 

Нагадаємо, ми писали про те, де сьогодні очікуються сніг та заморозки. А також — в яких областях буде потепління.

Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди вітер Шторм-Одеса
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації