Главная Одесса Не забывайте зонтики — какая погода в Одессе сегодня

Не забывайте зонтики — какая погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 05:46
Погода в Одессе 3 октября: без осадков, +17°C, дожди в области
Люди во время дождя идут по Дерибасовской во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 3 октября, в Одессе осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +17 °C. В то же время в области сегодня снова будет дождливо. Кроме того, прогнозируют сильные порывы ветра. Хотя температура моря уже снизится, все еще будет относительно теплой.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха составит +8...+10 °C, днем поднимется до +15...+17 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Днем местами местами дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы — 15-17 м/с. Воздух прогреется до +13...+18 °C, ночью упадет до +5...+10 °C. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Прогноз погоди
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Море уже становится холоднее. У желающих есть последний шанс нырнуть в относительно теплую воду. Ее температура сегодня будет +15...+16 °C.

Напомним, мы писали о том, где сегодня ожидаются снег и заморозки. А также — в каких областях будет потепление.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
