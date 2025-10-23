Погода в Одесі на 23 жовтня 2024 – незначне потепління, без істотних опадів, прогноз дощу та туману в області

Не забувайте парасольки — погода в Одесі на сьогодні
Сьогодні, 23 жовтня, в Одесі та області очікується незначне потеплішання. Місцями очікується дощ та туман. Вітер буде помірний, без сильних поривів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+12°C, удень підніметься до +15…+17°C.
Погода в Одеській області
В Одеській області сьогодні також буде мінлива хмарність. Невеликий дощ та туман прогнозують синоптики. Вночі температура становитиме +7…+12 °C, вдень підніметься до +14…+19 °C. На автошляхах туман, видимість 1-2 кілометри.
