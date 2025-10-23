Погода в Одессе на 23 октября 2024 - незначительное потепление, без существенных осадков, прогноз дождя и тумана в области

Не забывайте зонты — погода в Одессе на сегодня
Сегодня, 23 октября, в Одессе и области ожидается небольшое потепление. Местами ожидаются дождь и туман. Ветер будет умеренным, без сильных порывов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В Одессе сегодня ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+12°C, днем поднимется до +15...+17°C.
Погода в Одесской области
В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Небольшой дождь и туман прогнозируют синоптики. Ночью температура составит +7...+12 °C, днем поднимется до +14...+19 °C. На автодорогах туман, видимость 1-2 километра.
