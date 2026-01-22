Відео
Не забувайте парасольку — погода в Одесі на сьогодні

Не забувайте парасольку — погода в Одесі на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 22 січня: плюсова температура, сильний вітер і опади
Люди на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 січня, в Одесі буде плюсова температура. Однак, синоптики прогнозують сильний вітер. Містянам варто брати з собою парасольки та обмежити пересування під деревами.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Вдень опади, переважно дощ та мокрий сніг. Вітер східний, 9-14 м/с. Вночі температура буде 0...-2 °C, вдень підніметься до +1... +3°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень опади, переважно дощ та мокрий сніг. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від 0 С° до -5 °C, на півночі до -8 °C. Вдень від 0 °C до +5°C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів, місцями ожеледиця.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 22 січня

  • Рясний сніг узимку вважають ознакою щедрого літнього врожаю.
  • Якщо надворі лютий мороз, а вікна вкрилися вологою, це віщує швидке потепління.
  • Сонце, що показалося опівдні, за прикметами обіцяє ранню весну.
  • Коли вирує заметіль, люди кажуть, що хуртовина затримається ще на кілька днів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що синоптикиня Діденко дала оптимістичний прогноз погоди. Також ми писали про те, якою була сонячна активність вчора.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
