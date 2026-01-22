Погода в Одесі 22 січня: плюсова температура, сильний вітер і опади

Люди на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 січня, в Одесі буде плюсова температура. Однак, синоптики прогнозують сильний вітер. Містянам варто брати з собою парасольки та обмежити пересування під деревами.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Вдень опади, переважно дощ та мокрий сніг. Вітер східний, 9-14 м/с. Вночі температура буде 0...-2 °C, вдень підніметься до +1... +3°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень опади, переважно дощ та мокрий сніг. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від 0 С° до -5 °C, на півночі до -8 °C. Вдень від 0 °C до +5°C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів, місцями ожеледиця.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 22 січня

Рясний сніг узимку вважають ознакою щедрого літнього врожаю.

Якщо надворі лютий мороз, а вікна вкрилися вологою, це віщує швидке потепління.

Сонце, що показалося опівдні, за прикметами обіцяє ранню весну.

Коли вирує заметіль, люди кажуть, що хуртовина затримається ще на кілька днів.

