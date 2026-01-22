Видео
Україна
Видео

Не забывайте зонт — погода в Одессе на сегодня

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 05:46
Погода в Одессе 22 января: плюсовая температура, сильный ветер и осадки
Люди на Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 22 января, в Одессе будет плюсовая температура. Однако, синоптики прогнозируют сильный ветер. Горожанам стоит брать с собой зонтики и ограничить передвижение под деревьями.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. Днем осадки, преимущественно дождь и мокрый снег. Ветер восточный, 9-14 м/с. Ночью температура будет 0...-2 °C, днем поднимется до +1...+3°C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно, днем осадки, преимущественно дождь и мокрый снег. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от 0 С° до -5 °C, на севере до -8 °C. Днем от 0 °C до +5 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров, местами гололедица.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 22 января

  • Обильный снег зимой считают признаком щедрого летнего урожая.
  • Если на улице лютый мороз, а окна покрылись влагой, это предвещает скорое потепление.
  • Солнце, показавшееся в полдень, по приметам обещает раннюю весну.
  • Когда бушует метель, люди говорят, что метель задержится еще на несколько дней.

Напомним, мы сообщали о том, что синоптик Диденко дала оптимистичный прогноз погоды. Также мы писали о том, какой была солнечная активность вчера.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
