Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією сьогодні, 7 жовтня

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Вранці у понеділок, 7 жовтня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори в напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. На деяких ділянках та прикордонних пунктах пропуску рух уповільнений через складні погодні умови, тому мандрівникам за кордон варто поспішити з подорожжю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса — Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається на виїзді з Одеси, у районі Великого Дальника та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Черга на цій ділянці становить понад пів кілометра, рух значно уповільнений. Крім того, затор утворився перед самим пунктом пропуску "Маяки — Паланка — Удобне".

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані лише у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає. На карті ділянка позначена синім кольорам.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Водночас правоохоронці радять водіям зважати на погодні умови під час руху та бути уважними за кермом:

користуватися ременями безпеки;

використовувати спеціальні засоби для розмов без допомоги рук, аби не відволікатися на телефонні дзвінки;

дотримуватися безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;

не перевищувати швидкість;

рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;

в сильний дощ зупинятися та перечікувати негоду. Під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Нагадаємо, прикордонники врятували ухилянта, який заблукав у горах. Чоловік сам звернувся по допомогу.

Також фермер з Одещини захопив ділянку біля самого кордону, щоби збудувати там сарай для овець.