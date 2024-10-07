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Выезд в Молдову и Румынию затруднен — ситуация на трассе Одесса — Рени сегодня

7 октября 2024 10:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 7 октября
Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Утром в понедельник, 7 октября, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. На некоторых участках и пограничных пунктах пропуска движение замедлено из-за сложных погодных условий, поэтому путешественникам за границу следует поспешить с путешествием.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее количество транспорта наблюдается на выезде из Одессы, в районе Большого Дальника и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более полукилометра, движение значительно замедлено. Кроме того, пробка образовалась перед самым пунктом пропуска "Маяки — Паланка — Удобное".

КПП Поланка
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Староказачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

КПП Староказачье
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Скопления машин зафиксированы только в самой Орловке, но это не оказывает существенного влияния на общий трафик.

КПП Орловка
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" ситуация иная: очередей на пересечение границы с Молдовой нет. На карте участок обозначен синим цветом.

КПП РЕНИ
Дорога к Рене. Фото: скриншот

В то же время правоохранители советуют водителям учитывать погодные условия во время движения и быть внимательными за рулем:

  • пользоваться ремнями безопасности;
  • использовать специальные средства для бесед без помощи рук, чтобы не отвлекаться на телефонные звонки;
  • соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;
  • не превышать скорость;
  • двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
  • в сильный дождь останавливаться и пережидать непогоду. При остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию.

Напомним, пограничники спасли заблудившегося в горах уклониста. Муж сам обратился за помощью.

Также фермер из Одесской области захватил участок у самой границы, чтобы построить там сарай для овец.

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10:51 Выезд в Молдову и Румынию затруднен — ситуация на трассе Одесса — Рени сегодня

10:45 С украинцев взимают более 1 тыс. грн за некоторые документы — кому грозит штраф

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10:35 На Харьковщине женщина ударила ножом мужа своей сестры — как ее наказал суд

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